«No all’incremento dei lavori di manutenzione»

«Non è il momento di implementare i Tpm, con la situazione attuale il nostro parere è negativo». La componente Cgil della Rsu della Portovesme srl ha espresso parere contrario alla proposta dell’azienda di incrementare le attività Tpm (total produtive maintenance) nel reparto Sx e ha convocato un’assemblea urgente degli iscritti e dei simpatizzanti per oggi, alle 14.

«Abbiamo scelto come Cgil, in un momento di scarsa attività, di rifiutare categoricamente qualsiasi proposta aziendale di svolgere attività che tolgano spazio ai lavoratori delle imprese e quindi alla loro rotazione - si legge in una nota della Rsu Filctem Cgil - l’azienda e la sua gestione stanno cercando un modo per aumentare il carico di lavoro nel bel mezzo della cassa integrazione, dell’accorpamento di personale nei reparti e mentre tutti si stanno sforzando di mantenere un alto livello di attenzione in termini di sicurezza e produzione». I Tpm sono delle piccole manutenzioni, ad alto valore aggiunto e a basso impatto sui lavoratori, che devono eseguire i lavoratori diretti: la sperimentazione all’interno della Portovesme srl è iniziata nel 2019. Nelle scorse settimane l’azienda ha presentato l’implementazione dei Tpm nel reparto Sx. «Ci siamo detti contrari - si legge nella nota - e abbiamo chiesto l’interruzione di qualsiasi discussione».

