«No all’Imu sui terreni inedificabili» 

Riesplode con un’interrogazione in Consiglio l’annosa questione dell’Imu pagata su terreni inedificabili - Sa Mallora, Su Idanu, la zona Industriale - che riguarda decine e decine di famiglie quartuccesi. Da anni, infatti, i cittadini ricevono cartelle esattoriali onerose per pezzi di terra che non possono usare. Tra questi c’è anche Nina Sulas: «Con una pensione sociale sono costretta a versare 1.500 euro all’anno per un terreno su cui non posso fare nulla». La donna, che oggi ha 69 anni, è, però, pronta a dare battaglia.

La protesta

«L'amministrazione comunale non può procrastinare ulteriormente sull'adeguamento del valore delle aree edificabili ai fini Imu», attacca Michela Vacca, capogruppo “Quartucciu nel cuore”. «Ci sono ampie parti del nostro territorio potenzialmente edificabili ma che nei fatti, presumibilmente, non lo saranno mai».

La consigliera inoltre ricorda che l'ultima deliberazione che definisce i valori Imu risale al 2011. «Dopo oltre dieci anni, come più volte sottolineato, è necessario dare risposte ai proprietari che continuano a pagare quelle aree come fossero edificabili», prosegue Vacca, «quando i cittadini ritengono di essere vessati per la corresponsione di tasse inique, non è mai di buon auspicio e soprattutto non è indicativo di una buona amministrazione. Si può e si deve intervenire».

La storia

Nina Sulas ha dunque ereditato in località Sa Mallora un terreno acquistato nel 1984 dal padre per costruirci la propria casa. «I miei genitori, però, sono morti senza realizzare il loro sogno. Io continuo a vivere nella casa popolare riscattata anni fa da mia mamma, ma non posso e non voglio dare soldi a un Comune che per me non ha fatto e non farà mai niente», afferma Sulas. «Che diritto hanno di chiedermi tutti quei soldi per un terreno in cui non si potrà mai fare niente?»

Ma non si arrende: «Farò tutto ciò che la legge mi permette di fare per difendermi da questa tortura psicologica. Sosterò anche davanti al Comune», averte la donna.

Il sindaco

«Mi rendo conto che è un problema grosso, ma non dipende solo dal Comune», replica il sindaco Pietro Pisu, «si tratta di zone diverse che hanno criticità diverse. L’amministrazione, che non stabilisce il valore del terreno, deve anche far rispettare le leggi che sono inique. Il cittadino può fare ricorso, dimostrando che il valore è più basso di quello catastale, è un suo diritto».E aggiunge: «Ci sono cittadini che hanno ereditato quei terreni e hanno difficoltà a pagare le tasse, per questo le porte degli uffici sono sempre aperte per trovare la soluzione più idonea».

