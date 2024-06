«No all’eolico tra vigneti, parchi e nuraghi» 

Pronti a battersi per fermare gli speculatori dell’energia. «Abbiamo saputo dire no al mega progetto dell'Anas che proponeva la realizzazione della strada di collegamento alle due 554 passando per la nostra zona industriale e che ora invece si farà sul tracciato votato dal nostro Consiglio comunale che non crea alcun impatto sul territorio; abbiamo pure bloccato le pale eoliche previste lo scorso anno a Bruncu Lianu. Ora diciamo no al progetto piovuto dall'alto per Maracalagonis e Sinnai per l'installazione di 17 pale eoliche. Per quanto ci riguarda direttamente, siamo pronti a farlo con motivazioni serie e con la forza del voto che emergerà nel prossimo Consiglio comunale. Queste pale non possono essere piazzate nel parco di Craboni dove è appena nato il parco e nelle sue immediate vicinanze». La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda lo ha annunciato parlando in Città metropolitana. «Non sono contraria alla transizione energetica», ha aggiunto: «Sono contraria all’assalto del territorio senza nessun beneficio per le comunità e per la Sardegna. Sono contraria all’imposizione, a prescindere dal colore del Governo. Mi chiedo come sia stato possibile approvare un progetto eolico come questo il 6 maggio 2024, a dispetto della delibera della Giunta regionale che sospendeva temporaneamente i procedimenti».

Netto anche il no del sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda, che ha già sentito diversi cittadini contrari all'insediamento di 14 delle 17 pale eoliche programmate sul territorio dei due Comuni. Il suo incarico è in scadenza: sabato e domenica si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. Ma lui ha già un suo dossier di massima, pronto per il no. «Le pale – dichiara – provocherebbero danni pesantissimi su un territorio di interesse archeologico, ambientale e agricolo per la presenza dei bacini idrici (Santu Barzolu e Corongiu), aree a vigneto, capaci di darci pregiatissime uve doc, di aree Sic e altre a impatto idrogeologico». Chi arriverà a guidare il Municipio dopo di lui si ritroverà subito a dover affrontare questa vicenda che sa di beffa. «Calata dall’alto – dice Anedda – senza alcun criterio. Tutti dobbiamo fare un sacrificio per il bene comune ma questo, lo ripeto, è un progetto imposto che fa paura e offende il nostro territorio». (r. s.)

