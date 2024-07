«No all’eolico, sì alla Legge di Pratobello» 

«La strada giusta non può che essere una norma chiara». I sindaci e i comitati contro l’eolico sono d’accordo: la Legge di Pratobello è la pietra miliare. Il punto di svolta: è l’impianto che supera le criticità e la temporaneità della legge regionale, restituendo alla Sardegna la potestà esclusiva in materia urbanistica e fissando divieti, oggi inesistenti, per salvare le nostre campagne e il nostro mare dai parchi eolici e da distese fotovoltaiche senza fine. Insomma, è una legge che fissa in via definitiva ciò che si può e ciò che non si può fare nell’Isola. In questi giorni, dopo che sabato, nell’assemblea organizzata nel Municipio di Orgosolo, il sindaco Pasquale Mereu ha presentato la proposta di legge di iniziativa popolare, i comitati contro l’eolico e il fotovoltaico sono al lavoro per integrare il testo e i sindaci seguono con attenzione gli sviluppi.

L’analisi

È proprio questo il punto. I comitati vorrebbero che la partecipazione dei sindaci sardi fosse più massiccia: «Da un anno abbiamo posto il problema dell’assalto energetico all’Isola, ma di sindaci ne abbiamo visto pochi. Ora», auspica Emilio Demuro, del coordinamento regionale, «vorremmo vederli in prima fila».

Vertice rinviato

Ieri il direttivo regionale dei comitati avrebbe dovuto incontrare proprio i primi cittadini, ma il vertice è saltato all’ultimo momento, forse per un approfondimento delle questioni da discutere. Si terrà senz’altro fra qualche giorno. Ma l’opera di sensibilizzazione, un po’ in tutti i Comuni, ma in quelli barbaricini in particolare, prosegue senza sosta. L’altro ieri a Orgosolo c’è stata un’assemblea, promossa dal comitato cittadino, che ha catturato l’attenzione di diverse decine di orgolesi: «L’impatto della Legge di Pratobello ci pare positivo», dice Paola Lai, del comitato locale. E, da Nuoro, Maurizio Fadda rimarca: «La sensibilità verso il tema dell’assalto energetico alla Sardegna è sempre più alto, come è sempre più desta l’attenzione verso questo nuovo strumento normativo e la partecipazione ai nostri incontri». Mauro Zedda, attivista del comitato Sarcidano, aggiunge: «Non sono un tecnico, ma quella presentata sabato a Orgosolo è un’ottima legge. La strada obbligata anche per dare voce ai territori». Gianluca Serra, sindaco di Genoni, vede nella proposta di legge la soluzione del problema: «Senza stravolgere l’impianto generale, affinerei la questione dei divieti sui beni: se vale la logica dei sette chilometri, la legge va applicata anche per le chiese dei paesi. Vedrei bene una razionalizzazione, così che la norma dia informazioni precise».

Le specificazioni

Entra nello specifico Luciano Barone, primo cittadino di Mamoiada: «Ci troviamo senz’altro davanti a un buon testo», osserva Barone. «Spero venga superato il bug della tempistica: quello dei 180 giorni per il recepimento della norma nei piani urbanistici». In realtà la proposta prevede, fino all’adeguamento dei Puc, che restino in vigore le disposizioni e le definizioni cartografiche previste dalla norma.

Il significato

Chiude Maria Grazia Demontis, del comitato gallurese: «La proposta di legge di iniziativa popolare mette paletti che oggi non vediamo», argomenta. «Ben venga, anche perché serve come strumento di pressione politica nei confronti della Regione. Qui è il popolo che si esprime nel merito: è l’espressione di democrazia partecipata al massimo livello, anche più del referendum. Adesso serve una mobilitazione importante per raccogliere il maggior numero di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare perché la Regione la accolga».

RIPRODUZIONE RISERVATA