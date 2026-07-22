«No all’eolico selvaggio sulle colline del vento» 

«Basta eolico sulle colline del vento, non permetteremo che le pale distruggano il nostro paesaggio». Il sindaco di Sanluri e consigliere regionale, Alberto Urpi, ribadisce la contrarietà al progetto “Marte”, un parco di 11 aerogeneratori, distribuiti tra i comuni di Sardara, Sanluri e Villanovaforru. «Le ragioni del no», ricorda Urpi, «restano quelle denunciate nel 2023 e 2024, quando ne siamo venuti a conoscenza. Intanto l'area è interessata da altre richieste di impianti energetici, un rischio di effetto cumulativo, incompatibile con la tutela e la pianificazione del territorio. Inoltre, si tratta di una zona a forte vocazione agricola, caratterizzata da un patrimonio paesaggistico e archeologico che rappresenta uno degli elementi identitari e di sviluppo del territorio, fortemente orientato verso un modello di turismo lento e sostenibile». Prosegue con un attacco alla Regione: «Questo nuovo intervento è la dimostrazione che la legge regionale sulle aree idonee non ha prodotto gli effetti attesi. Le società, infatti, possono continuare a presentare progetti anche in aree non idonee, comprese quelle del caso in questione, con la sola conseguenza di un iter autorizzativo più lungo».

E nel territorio non si ferma la mobilitazione contro i signori del vento. Il primo “no” è del 2003, allora fu una sommossa popolare, guidata dal sindaco di Villanovaforru, Giovanni Pusceddu, a convincere la Soprintendenza a bloccare l’intervento. Dieci anni dopo ci riprovarono con un mini eolico. Altra lotta. Questa volta persa. Le pale sono lì. Dal 2023 è ripresa la battaglia.

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