«No all’eolico, la nostra è una rivolta civile» 

La battaglia contro l’eolico nel Sarcidano entra nel vivo. Le comunità e i loro amministratori sono pronti a battere diverse strade pur di fermare un progetto che non convince nessuno, a parte chi lo vuole realizzare. Ieri a Nurallao si è tenuta un’assemblea pubblica ampiamente partecipata dove il territorio ha mostrato la consapevolezza su quello che potrebbe accadere. Per questo si vuole andare avanti compatti soprattutto con il coinvolgimento della gente che ieri ha fatto sentire la propria voce e il proprio dissenso.

A Isili

Un parco eolico con torri alte e impattanti nella zona di Perd’e Cuaddu a Isili, nei piani dei signori del vento dovranno produrre energia senza nessuna ricaduta sulle popolazioni interessate. Per poter mandare avanti la protesta si partirà proprio da qui, dalla studio dei progetti e dall’organizzazione di una protesta partecipata. Un “no” rafforzato dal comitato spontaneo che si è formato per fronteggiare la situazione. Il comitato ha proposto una “protesta-maratona” alla Regione in vista di un nuovo Piano energetico.

«Dovrà essere un dibattito democratico ed inclusivo», ha detto Luigi Pisci, attivista del comitato contratio all’eolico, «che preveda le comunità energetiche rispettose del paesaggio». «Un percorso difficile e tortuoso», ha detto Marco Addis, assessore del Comune di Isili, «ma siamo pronti a seguire ogni strada da quella normativa a quella tecnica e persino quella politica».

La strategia

I terreni per l’impianto eolico sono stati richiesti direttamente ai proprietari e questo sarà un altro elemento che dovrà essere valutato per mandare avanti la protesta. Intanto ieri sera nel corso dell’assemblea l’analisi dei fatti ha portato tutti alla stessa conclusione che quanto sta succedendo avrà dei vantaggi solo per chi intende attuare il progetto. «Sono molto preoccupato per l’evolversi della situazione», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai, «siamo di fronte a diversi interventi che mettono sotto attacco il nostro territorio e che creano introiti alle multinazionali e non alle nostre comunità».

Il “no” non riguarda le energie rinnovabili ma per tutti i mega impianti non possono essere calati dall’alto senza una programmazione territoriale che abbia dei benefici per le comunità interessate. La battaglia, secondo i presenti all’assemblea, non dovrà riguardare solo il Sarcidano visto che tante altre comunità sarde sono interessate da quello che il comitato ha definito «un saccheggio speculativo dell’isola».

L’appello è rivolto alla Regione e a chi ha competenza in materia ed è quello di lavorare per avere energia pulita a prezzi vantaggiosi.

«I progetti», ha aggiunto ancora Luigi Pisci, «devono avere ricadute positive per le famiglie e per le nostre filiere, se questo non succederà sarà la ribellione dei territori con ogni mezzo civile».

