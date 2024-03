No all’eolico, i sindaci a raccolta 

Un'assemblea pubblica per dire no alla speculazione energetica. Domani alle 9 nell'auditorium Isre si terrà l'incontro per la difesa del territorio e la salvaguardia dell'ambiente sul tema “Il Nuorese dice no alla speculazione sull'eolico". L'evento è promosso e organizzato dai sindaci di Nuoro e della Comunità montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia.

I progetti per l'installazione di una vera e propria colonia dei "signori del vento" sta iniziando a essere asfissiante per un territorio che vorrebbe l'energia alternativa e green, ma con un coinvolgimento senza speculazioni o fregature. Ne parla il presidente della Comunità montana e sindaco di Orani, Marco Ziranu: «I Comuni – dice – sono quasi disarmati in confronto ai progetti che arrivano dall’alto. Abbiamo organizzato l'assemblea a Nuoro per informare la popolazione di ciò che sta accadendo. Nessuno di noi è contrario alla transizione, siamo tutti ecologisti e favorevoli all'abbandono del fossile, ma a patto che non si distruggano il territorio e i suoi lavoratori». Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu aggiunge: «Stando alle richieste di autorizzazione finora pervenute sarebbero 167 le pale eoliche nel nostro circondario. Un vero e proprio assalto. È il momento di unire le forze».

