No all’eolico, i cittadini si mobilitano  

I due parchi eolici che nasceranno vicino alla città, alla periferia della zona industriale di Prato Sardo, ad Intermontes e Pedra Pinta, fanno sempre più discutere. Dopo l’intervento del presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco, e quelli dei consiglieri di opposizione Francesco Guccini e Lisetta Bidoni, in città si moltiplicano le iniziative: c’è il no del Collettivo comunista e anche la nascita del primo comitato territoriale contro la speculazione eolica che segue iniziative simili avviate nel sud dell’Isola su altri parchi eolici.

Il comitato territoriale è senza colore politico e si è subito attivato organizzando per questo pomeriggio, a partire dalle 18 nei giardini di piazza Vittorio Emanuele, la manifestazione “Per dire No alla speculazione energetica da parte elle multinazionali”. Sulla nascita dei due parchi eolici a Nuoro si parla di mancata coinvolgimento delle comunità locali, di iniziative di speculazione delle grandi società multinazionali dell’energia senza positivi e concreti ritorni in termini di benefici per la popolazione.

Di contro, le pale eoliche alte centinaia di metri e visibili da chilometri di distanza altererebbero in maniera irreversibile il paesaggio. Il dibattito, da una parte, guarda alla transizione energetica e alle produzioni green.

