No all’eolico, assemblea  oggi alla Satta 

Dopo la partecipata assemblea di martedì, a Orgosolo, il territorio si ritrova compatto contro la speculazione energetica. E le iniziative si susseguono. Stasera, dalle 17,30 nella biblioteca Satta di Nuoro, è in programma il dibattito “Nuovi Ogm e speculazioni sulle energie rinnovabili”. Organizzano Casa dei semi della Sardegna e la stessa biblioteca.

Intanto a Orgosolo nelle scorse ore è stata ufficializzata la nascita del comitato locale per il no agli impianti eolici.Composto da più giovani del posto e volontari spontanei, punta a raccogliere quante più adesioni possibili, proseguendo la battaglia a difesa di ambiente e popolazione.

Fondamentale per la nascita del nuovo sodalizio, il sostegno del Comitato nuorese che, dopo aver fatto da apripista nell’opposizione ai signori del vento, sta raccogliendo varie adesioni in tutta la Provincia. «Siamo orgogliosi che anche gli amici orgolesi abbiamo formato una loro squadra – dice Maurizio Fadda, del Comitato No eolico del capoluogo – saremo uniti in questa giusta battaglia, puntando a formare quanti più comitati in ogni paese. In tanti ci stanno contattando mostrando interesse».

RIPRODUZIONE RISERVATA