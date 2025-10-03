La sintesi è secca: no all’Emporio solidale nell’ex mercato di Sant’Elia. Monta la protesta contro la realizzazione di un centro della Caritas nella struttura comunale chiusa dopo 27 anni di attività, separata dal popoloso quartiere dalle quattro corsie di via Salvatore Ferrara. I residenti di San Bartolomeo, che si sono riuniti in un comitato e promosso una raccolta di firme da spedire a Palazzo Bacaredda, chiedono con forza che l’amministrazione torni sui suoi passi e, anzi, metta in campo azioni concrete per il suo rilancio.

Perché no

Claudia Fanni, che a Sant’Elia è nata e cresciuta, è il motore del gruppo di abitanti di San Bartolomeo e non ci sta a essere accusata di razzismo, anche se il ventilatore di fango si è già messo in moto. «Il problema è che collocare un polo assistenziale in una zona già fragile significa aumentare i rischi, non risolverli. Lo sostengono urbanisti e sociologi, Jane Jacobs, Richard Sennett, Renzo Piano, solo per citarne alcuni. Inserire funzioni emergenziali in contesti già deboli non genera inclusione, ma rafforza marginalità e degrado». Per Claudia Fanni il mercato di Sant’Elia non doveva chiudere. «Il Comune in tutti questi anni si è limitato a mettere a bando i box, senza mai elaborare un progetto di vera rigenerazione urbanistica. Al contrario, sono stati tolti i parcheggi per destinare gli spazi allo stadio del Cagliari calcio e il mercato è rimasto raggiungibile solo con la linea 6 del Ctm, che non consentiva a quelli che sarebbero dovuti essere i principali utenti — soprattutto gli anziani del Quartiere del Sole, La Palma, Poetto — di accedervi facilmente. Un fallimento annunciato, insomma».

Sulla stessa linea Claudia Zoncheddu, storico medico di Sant’Elia. «Centro Caritas? La scelta è inopportuna non per le sue meritevoli funzioni, ma per la fragilità sociale del contesto in cui si vuole insediare. L’emarginazione e la marginalità non si può superare concentrando nuovo malessere, accrescendo sacche di rischio sociale con nuove tensioni e appetiti criminali. Il disagio sociale non va ghettizzato ma distribuito in tutto il tessuto sociale della città. Per questo il centro Caritas può essere ospitato in sedi meno critiche da tutti i punti di vista». La struttura non andava chiusa? «Il mercato civico – aggiunge Claudia Zuncheddu - è una risorsa economica del quartiere da promuovere e potenziare. Il suo abbandono, da parte delle istituzioni, porta inevitabilmente allo smantellamento e all’ambito cambio d’uso da mercato ad altro. È lo stesso destino che ha portato alla chiusura di importanti ospedali della città».

Roberto Mura, consigliere comunale di minoranza, sta con i residenti. «Abbiamo votato contro la chiusura. Porteremo in consiglio le istanze del comitato per la creazione di servizi per il quartiere, come un presidio di sicurezza».

L’assessora

Anna Puddu è l’assessora con delega ai Servizi sociali. «L’Emporio solidale per il momento è un’ipotesi. Non ci siamo confrontati con i residenti perché la struttura di Sant’Elia, che aveva il rapporto costi-benefici in rosso, è ancora in capo al Servizio mercati. Tra un mese sarà di competenza del Patrimonio e potremo fare il punto». Perché l’Emporio solidale a Sant’Elia? «C’è l’esigenza di trovare un’alternativa al centro di via Po, gestita dalla Caritas. Per questo l’ex mercato, potrebbe essere assegnato senza bando». I poveri disturbano? «Non vogliamo creare un dormitorio e aggiungere disagio al disagio. Non dimentichiamo, però, che oggi sono sempre di più gli indigenti con un lavoro, spesso anche dipendenti pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA