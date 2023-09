No all’elogio funebre del nonno  

Avrebbero voluto dire ad amici e parenti quanto affetto provavano per il nonno. L’avrebbero voluto fare in chiesa, al suo funerale ma il desiderio dei due nipotini di Antonio Puddu, scomparso a 95 anni il 29 agosto scorso, si è infranto contro rigide regole. E così Linda, figlia del defunto, ha affisso sul portone della chiesa di Sant’Antioco Martire un foglio in cui esprime il proprio disappunto sull’indisponibilità mostrata dal sacerdote don Roberto Corongiu e dal suo collaboratore don Alfredo Diaz.

La storia

I fatti risalgono a pochi giorni fa quando Linda Puddu e i suoi fratelli hanno chiesto ai sacerdoti di poter far leggere ai bambini alcuni pensieri per il nonno. «Ci è stato detto che era “meglio evitare americanate” – racconta – A quel punto abbiamo invitato il parroco a ripensarci ma non abbiamo avuto risposta». Qualche ora prima del rito funebre, il 30 agosto, Linda Puddu scrive di nuovo ai preti chiedendo che la nipote di 10 anni (pronipote di nonno Antonio) possa condividere i suoi pensieri con i familiari e i partecipanti al funerale. Ma non riesce a comunicare con don Corongiu e don Diaz, così decide di appendere un foglio sul portone della chiesa con la sua protesta.

La protesta

È il primo settembre, tutti possono leggere le frasi che raccontano l'accaduto e cinque punti che iniziano tutti con la stessa parola. «Incoerente è se si leggono le parole dei testi sacri di cui voi siete raffinati conoscitori. Nel Vangelo di Luca “lasciate che i pargoli vengano a me”. Incoerente è per una bambina di 10 anni perché stride con ciò le hanno insegnato: saper ascoltare, saper accogliere, saper comunicare, saper condividere. Incoerente è perché una bambina deve potere esprimere ed elaborare le proprie ansie e timori. E con chi se non con gli adulti condividere l’angoscia e la tensione generata dalla morte di un nonno tanto amato?» si legge. Infine la donna apre al confronto: «Se di Vostro interesse, potrebbe esserci un incontro tra me e voi. Se i battenti del grande e pesante portone, lasciassero intravedere uno spiraglio di dialogo e di luce interiore». I sacerdoti e Linda Puddu non hanno mai parlato. «Non ho ricevuto nessuna chiamata, nonostante mi sia resa disponibile a confrontarmi con loro». Contattato più volte durante la serata di ieri don Roberto Corongiu è risultato irreperibile.

