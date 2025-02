No alle tredici pale eoliche, assemblea con il comitato 

Non si ferma la mobilitazione del Comitato per la difesa del territorio Parteolla-Gerrei contro il progetto per la costruzione di un parco eolico da 78 Mw a Sedda Perdonau. Domenica a Dolianova si terrà un incontro pubblico per fare il punto della situazione ed esaminare le controdeduzioni della società energetica “Sedda Perdonau Wind Srl” alle osservazioni di Comuni, ambientalisti e comitati di cittadini che, all’unanimità, si sono schierati contro il progetto.

In tutta l’area, gravata da usi civici, sono presenti vincoli paesaggistici e di tutela della fauna selvatica. L’installazione di 13 pale eoliche di oltre 200 metri di altezza richiederebbe l’apertura di strade per il trasporto delle torri sui rilievi. Un’operazione che, secondo il Comitato, si tradurrebbe in una vera e propria devastazione ambientale.

L’incontro si terrà alle 17 al Circolo Dolia. Il Comitato illustrerà le iniziative adottate in questi mesi e le strategie future in caso di via libera al progetto da parte del Ministero. A Dolianova si parlerà anche del quadro normativo sulle fonti rinnovabili e delle possibili alternative per produrre energia pulita senza compromettere l’ambiente e il tessuto economico. All’incontro parteciperanno i rappresentanti del Gruppo di Intervento Giuridico, il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis (paese che per primo in Sardegna ha puntato sulle comunità energetiche) e l’ingegnere Gianfranco Damiani che parlerà di idroelettrico e idrogeno. (c. z.)

