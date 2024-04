«No alle torri eoliche tra boschi e nuraghi» 

No alla centrale eolica tra Ussassai , Esterzili , Escalaplano e Seui . Gli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico (Grig) hanno scritto al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sollecitando un diniego formale alle società multinazionale “Acciona Energia Global Italia srl” per il progetto della centrale eolica “Serra Joni” tra Ogliastra, Sarcidano e Barbagia di Seulo.

Il rilievo

Secondo Stefano Deliperi, presidente del Grig, documenti alla mano il progetto «non rispetta la distanza minima di tre chilometri da zone di alto pregio naturalistico e archeologico stabilita dl vincolo posto a tutela di certe aeree in attesa dell’individualizzazione (non ancora effettuata) di spazi non idonei all’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile».

L’assalto

La Sardegna, da nord a sud, sta vivendo un autentico assalto delle multinazionali che hanno presentato moltissimi progetti per impianti fotovoltaici, eolici e agrivoltaici anche nei pressi delle aree archeologiche più importanti, come la reggia di Barumini. Nel caso della zona dell’Ogliastra, della Barbagia di Seulo e del Sarcidano, il Grig segnala la «folle presenza di 52 progetti, alcuni già autorizzati, di centrali eoliche».

La centrale

Il progetto "Serra Joni” prevede sette aerogeneratori alti 240 metri con una potenza di 49 megawatt e un sistema di accumulo di energia con potenza pari a 15 megawatt (per potenza complessiva, dunque, di 64 megawatt). Il piano della “Acciona Energia global Italia” prevede anche la realizzazione di linee di collegamento alla rete elettrica nazionale, lavori nelle strade, la costruzione di una stazione di trasformazione da 150 kilowatt e di una nuova stazione elettrica. Per realizzare tutto questo, denuncia il Grig, «sarà necessario procedere a sbancamenti, all’installazione di cavidotti tra corsi d’acqua, boschi e macchia mediterrenea».

La richiesta di diniego firmata da Stefano Deliperi è stata inoltrata per conoscenza anche alla Regione Sardegna, al ministero della Cultura, alle Soprintendenze per Archeologia, belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Sassari, e ai Comuni interessati di Ussassai, Esterzili, Escalaplano e Seui. (red. pro.)

