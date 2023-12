«No alle torri eoliche che deturpano stazzi e chiese campestri»  

Adesso l’assalto al paradiso verde di Campovaglio è quello dei signori del vento. Tante torri eoliche alte 240 metri, per una operazione che solo ora le comunità locali dell’Alta Gallura stanno scoprendo, con grandissima preoccupazione. Si prepara ad azioni difensive legali anche la Diocesi di Tempio, che ha in carico le chiese campestri, legate alla vita degli stazzi e ancora oggi testimonianza viva di una cultura originale. Don Francesco Tamponi, responsabile dei Beni Culturali anche per conto della Cei, dice: «Proteggeremo il nostro patrimonio culturale, siamo pronti». La zona è quella che costeggia una percorso storico, noto come la strada di Garibaldi (l’Eroe dei due Mondi era di casa qui), nel cuore della Gallura, a cavallo dei territori di Tempio e Aglientu. La macchia mediterranea e le sugherete arrivano sino al mare, rigogliose. Qui, senza nessun coinvolgimento degli amministratori locali e delle comunità, sono previsti i primi interventi per la realizzazione di due enormi fattorie eoliche, impianti che cambieranno per sempre il paesaggio. ll primo progetto prevede la realizzazione di undici torri eoliche con un’altezza massima complessiva pari a 240 metri nella località di Campovaglio, con linee elettriche di collegamento alla rete nazionale, nuova viabilità e una nuova stazione elettrica. Mentre il secondo progetto, a ridosso della frazione tempiese di Bassacutena è stato autorizzato per altri nove aerogeneratori di potenza, sempre con annessi interventi di viabilità e nuove linee di collegamento alla rete elettrica nazionale. I piani della multinazionale Acciona e della Myt Eolo 1, va detto subito, sono a buon punto e hanno tutte le autorizzazioni dello Stato, perché riguardano interventi prioritari. Hanno precedenza e superano anche i vincoli paesaggistici della Regione. Le torri sorgeranno vicino ai nuraghi e alle chiese campestri di Santa Maria delle Grazie e di San Michele.

La Chiesa dice no

Don Francesco Tamponi è un sacerdote con un incarico impegnativo, è direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio e coordinatore regionale della Consulta dei Beni culturali ecclesiastici. La sua posizione è netta: «Intanto devo dire che non c’è stata neanche la minima informazione su questi progetti, altro che pianificazione condivisa. Come Diocesi e come Cei non abbiamo avuto nessuna comunicazione. I percorsi condivisi con le istituzioni statali e regionali sono ormai la norma per noi, invece in questo caso siamo stati tenuti all’oscuro di tutto. Allora va detto subito: in quella zona ci sono le nostre chiese. Anzi, ci sono le chiese dei galluresi. È un bene identitario, legato in modo indissolubile al paesaggio. È un patrimonio dell’anima dei galluresi. Qui si prega con le chiese, non dentro le chiese e ogni piccolo tempio campestre è testimonianza della storia di un gruppo di famiglie. Noi come Ufficio Beni Culturali faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per tutelare gli edifici di culto, e, ripeto, il paesaggio che li circonda. Modificare tutto questo è come mutilare i galluresi. Io non credo che la portata disastrosa di questi interventi non concertati sia chiara alle persone che li stanno promuovendo».

Sindaci tagliati fuori

Le amministrazioni di Tempio e Aglientu sono state tagliate fuori. Non hanno avuto alcun elemento, neanche informazioni, sui progetti di Campovaglio e Bassacutena. Dice il sindaco di Aglientu, Marco Demuro: «Ci stiamo attivando per tentare di bloccare i lavori. Non vogliamo questi maxi impianti che ci toglieranno il nostro paesaggio e il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA