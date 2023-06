«No alle strisce blu sotto i palazzi» I parcheggi a pagamento non sono stati ancora attivati che c’è chi in Consiglio comunale inizia a constatare le prime criticità e a proporre modifiche in corso d’opera per rispondere all’insofferenza dei cittadini, in particolare quelli residenti a due passi dal centro cittadino.

Le critiche

Gianluca Arru, consigliere di “Carbonia Avanti”, formazione di maggioranza relativa che alle scorse elezioni amministrative ha ottenuto il miglior risultato portando in aula ben cinque suoi esponenti, rimane perplesso nel vedere i lavori in corso: «La nostra forza politica fin dal primo momento era contraria alle strisce blu e al loro ripristino. Dopo mille riunioni, soprattutto per salvaguardare i posti di lavoro, abbiamo mediato per trovare un compromesso e abbiamo approvato l’attuale disposizione degli stalli». Ma (come per i passi carrabili) una faccenda sono i lavori sulla carta, un'altra è la messa in pratica: «In questi giorni ci stiamo accorgendo - prosegue Arru – che il progetto presenta importanti lacune. Il centro città è completamente blu. In particolare ci sono alcuni palazzi residenziali e alcune attività commerciali presi in ostaggio dai parcheggi a pagamento; mi riferisco in particolare alla zona di piazza Matteotti e zone limitrofe, ma non solo quelle”. L'esponente di Carbonia Avanti è molto preoccupato: «Dobbiamo stare attenti a rispettare la legge. Ci deve essere il giusto equilibrio tra parcheggi liberi e a pagamento. A proposito ci sono diverse sentenze e una ricca giurisprudenza».

La petizione

In realtà a sollevare il problema non sono solo i consiglieri, anzi ad alzare la voce sono i cittadini e le cittadine, in particolare coloro che ogni giorno si troveranno costretti a pagare per poter rientrare a casa o dover andare a lavoro. In queste ore sono già in corso delle raccolte di firme per chiedere soluzioni. Marcello Chessa, uno dei firmatari: «Nel nostro palazzo, quello ex Inps che si affaccia in piazza Matteotti, non abbiamo un parcheggio interno e fuori da casa siamo circondati dalle strisce blu. Ritengo assurdo dover spendere soldi per tornare a casa mia. Il Comune deve sbrigarsi per trovare una soluzione». Un'idea il consigliere Gianluca Arru la ha pronta e afferma di averla già suggerita al sindaco: «Le famiglie che non hanno un parcheggio interno siano dotate di un pass gratuito, uno per nucleo familiare, che consenta loro di non essere obbligati a pagare un balzello ingiusto». Nel frattempo i lavori proseguono per ridisegnare la nuova mappa degli stalli. Al momento dell’entrata in funzione gli stalli saranno oltre 300.

