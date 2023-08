No alle stazioni Terna in campagna: oggi assemblea 

Difendiamo l’Agro di Selargius! Questo è l’appello del Comitato di Difesa del Territorio, che questo pomeriggio, alle 18, in piazza “Su Mercadeddu” terrà un’assemblea pubblica “No Tyrrhenian Link”, in difesa del territorio. Un appuntamento per confrontarsi, discutere e portare a galla nuove proposte contro il progetto di costruzione delle stazioni di conversione dell’energia elettrica di Terna. Un’assemblea nata per opporsi al sì della Regione. Il Comitato ha messo per iscritto i rischi che Selargius e l’isola corrono a causa del progetto di Terna, descritto come “Disastro annunciato”: «Diciassette ettari di cemento in pieno agro selargino per costruire altre 2 stazioni di Terna», osservano. «Si tratta di altri progetti di sottostazioni e accumulo di energia che uccideranno definitivamente le campagne di Selargius compromettendo irrimediabilmente il paesaggio identitaria, minacciando la salute umana e animale per inquinamento elettromagnetico e peggiorando la vita di chi ci abita e ci lavora; il Comune di Selargius non ha informato la popolazione di questo enorme progetto facendolo arrivare a fase decisoria. La Regione esprime parere positivo, c'è l'intesa. Il Tyrrhenian Link permetterebbe il proliferare di progetti di speculazione energetica, come parchi eolici con pale alte più di 200 metri in tutta la Sardegna».

Il Comitato di difesa del territorio invita in piazza i cittadini per alzare la voce e dire no al progetto delle stazioni elettriche: «Ucciderà definitivamente il nostro agro e conseguentemente la Sardegna. Dobbiamo resistere per noi e per chi verrà dopo di noi. Per Selargius e per tutta la Sardegna. Solo noi possiamo fermarli e siamo ancora in tempo!».

