«No alle speculazioni, sì all’energia pulita» 

Ieri sera, dalle 18, l’Auditorium del Ceas Monte Arci di Morgongiori ha accolto la seconda edizione del Premio Monte Arci, la kermesse dedicata ai suoni, ai saperi e ai sapori del Parco e dell’ossidiana. Un appuntamento voluto dal Consorzio di gestione del Parco, presieduto dal sindaco Paolo Pistis, che punta a valorizzare un territorio di rara bellezza naturale e dalle potenzialità ancora tutte da raccontare. Tra le eccellenze premiate spicca Oscar Farinetti, imprenditore, divulgatore e ora anche romanziere, che ha ricevuto la Lorighittas d’Oro prima di presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, “La regola del silenzio”. Una serata che unisce cultura, identità e racconto, nel cuore di un paese che custodisce una delle tradizioni culinarie più antiche della Sardegna.

L’idea

Oscar Farinetti, classe 1954, fondatore della catena Eataly ed ex proprietario di Unieuro, torna nell’isola con il suo consueto mix di energia, visione e provocazione. Solo pochi anni fa il suo video alla lavagna – in cui spiegava la “fortuna di nascere in Italia”, grazie a una posizione geografica unica e ai venti che modellano il Paese – era diventato virale. Oggi quei venti lo riportano in Sardegna in un momento delicato, mentre cresce l’attenzione dei grandi investitori dell’eolico e il dibattito è acceso: 210 mila cittadini hanno firmato la proposta di legge Pratobello per difendere paesaggi e siti archeologici e dire no alle speculazioni. «È indubbio che dobbiamo sfruttare il vento e il sole per l’energia pulita di cui abbiamo bisogno. Per il vento, la soluzione per me sono le isole offshore al largo, che riescono a sfruttare i venti e non rovinare determinati paesaggi. Andrebbero messe a 40 chilometri dalla costa. Con una quindicina potremmo dare energia a tutta Italia», osserva, indicando una via che unisca innovazione e tutela del patrimonio.

L’opera

Esordio da romanziere per Farinetti, che presenta “La regola del silenzio”, il libro con cui lascia per un attimo saggi e numeri per addentrarsi nella narrativa. Un romanzo che scava nell’amicizia, nell’ambizione e nell’amore, muovendosi su tre piani – giovinezza, processo e carcere – con il ritmo di un thriller e la profondità di una storia di formazione. Al centro c’è Ugo Giramondi, un protagonista capace di trasformare la nostalgia in nuova energia. «Cerco di raccontare la mia idea di famiglia, di amicizia, di scuola, di coraggio nella prima parte. Poi ancora l’idea di giustizia, la propaganda e come smontarla, e infine spiego la rivincita, cosa fare quando si è a terra», spiega Farinetti, che nel libro riflette anche sul nostro rapporto con il tempo e sul valore della lettura. «Siamo ventitreesimi per tasso di lettura in Europa, uno dei popoli più ignoranti del nord del mondo. Dobbiamo ricominciare dai libri», insiste, indicando nella conoscenza il primo vero motore di riscatto.

Nell’Isola

Il ritorno in Sardegna, per Farinetti, ha sempre un sapore speciale. Tanto che, racconta, il protagonista del suo romanzo avrebbe potuto nascere qui. «I sardi parlano poco, quasi esagerando: potrebbero raccontare meglio l’Isola più bella del Mediterraneo. Mi piace da matti come regione, e amo la timidezza di base dei sardi, il contrario degli sfrontati, una caratteristica che vedo molto positiva», spiega sorridendo. Una timidezza che per lui non è un limite, ma una forma di profondità, di misura, di rispetto: la stessa qualità silenziosa che attraversa il suo Ugo Giramondi. E così, nella terra dell’ossidiana e delle lorighittas, Farinetti ritrova quell’equilibrio tra radici, identità e futuro che da sempre cerca di mettere al centro dei suoi racconti. Un rapporto di lunga data che oggi si rinnova attraverso un premio, un pubblico e una storia che parla di coraggio, ascolto e rinascita: proprio come la Sardegna che lo accoglie.

