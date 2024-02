«No alle speculazioni energetiche» 

«Basta con le speculazioni sulle nostre teste: dobbiamo difendere il territorio dall’assalto di eolico e fotovoltaico». È il messaggio lanciato dal sit-in che si è tenuto ieri mattina in piazza Municipio, a Gonnesa, organizzato gli attivisti del Comitato Nuraxino a difesa del territorio per informare più cittadini possibili su progetti, rischio espropri e sottostazione Terna.

L’appello

In piazza, oltre alle forze dell’ordine e ai cittadini che si sono fermati ad ascoltare, gli attivisti hanno srotolato gli striscioni con messaggi chiari: “Basta speculare sul vento”, si legge, e ancora “Nuraxi Figus, no cavidotti no sottostazione”. Al megafono ha parlato Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato e già presidente dell’associazione ambientalista Adiquas. Ha elencato i numeri dei progetti per ciascun Comune del circondario per poi arrivare al nodo della questione: «Tutti i cavidotti dei progetti del circondario sarebbero diretti alla sottostazione che si vorrebbe costruire nel nostro paese, a poca distanza dalle abitazioni - ha detto - addirittura questi cavi dovrebbero attraversare via Pertini, quindi passare a pochi metri dalle case. Si sa che sarà costruita la sottostazione, ma non quanto sarà grande». Finora il Comitato ha presentato osservazioni contrarie a tutti i progetti, per eolico, fotovoltaico e agrivoltaico, che coinvolgono il territorio: c’è timore per la salute e gli effetti della sottostazione, ma anche di perdere i terreni agricoli toccati dai parchi per rinnovabili. «Ci stiamo informando sull’area industriale e la relazione con il Puc di Gonnesa e continueremo ad approfondire questo aspetto - ha detto Venanzio Melis - perché crediamo possa essere fondamentale per bloccare la sottostazione».

In Comune

Al termine del sit in i manifestanti, invitati dal sindaco Pietro Cocco, sono saliti nell’aula consiliare del Municipio. «Come Comune abbiamo espresso con atti formali parere negativo a tutti i progetti presentati finora per il nostro territorio comunale - ha detto il sindaco Cocco - condividiamo la contrarietà del comitato perché è inaccettabile che autorizzazioni calate dall’alto possano passare sopra la programmazione del territorio fatta dai Comuni, così come non deve essere messa in discussione la tutela della salute dei cittadini. Non si tratta di una battaglia di retroguardia, ma di prospettiva: i territori non possono essere tagliati fuori da queste decisioni. A breve convocheremo un Consiglio comunale specifico per approfondire questo tema».

