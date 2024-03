«No alle riunioni di fine mandato in Municipio» 

Scintille a Calasetta tra maggioranza e opposizione da quando è in corso la relazione di fine mandato dell’amministrazione in carica che anche stasera, alle 17.30, prevede un incontro in sala consiliare.

Per il consigliere di opposizione Antonio Vigo «si tratta di riunioni politiche. La minoranza consiliare nell’ambito delle sue riconosciute prerogative di collaborazione critica e costruttiva - precisa Vigo - ha il diritto dovere di essere coinvolta ufficialmente in tutte le discussioni e negli atti attinenti l’operato del sindaco e della Giunta e nello specifico nella presentazione e discussione della relazione di fine mandato. Non si era mai visto che il “tempio” della democrazia cittadina, un luogo neutrale, fosse asservito alla propaganda politico amministrativa di parte”. Puntuale la replica della Sindaca che evidenzia l’atto dovuto. «Un atto doveroso che stiamo facendo nel rispetto delle norme vigenti - dice la sindaca Claudia Mura - anche un consigliere di minoranza era presente al primo incontro. La campagna elettorale inizierà a breve. Si racconterà non quello che è stato fatto, ma quello che si intenderà fare nei prossimi cinque anni, nei tempi e nelle sedi opportune. Spiace rilevare che il consigliere Vigo non abbia temi concreti da proporre ai cittadini e che solo ora si renda conto del grande lavoro svolto dall’attuale maggioranza».

