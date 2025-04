«No alle proroghe, subito il nuovo bando» 

La nuova continuità territoriale è in fase di rullaggio. Dopo la presentazione del progetto ai componenti della commissione del Consiglio regionale, ora è il turno dei sindacati. Ieri l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha incontrato in due riunioni separate l’Ugl e poi Cgil, Cisl e Uil.

Un progetto con «contenuti importanti, ma che deve ancora essere vagliato dall’Europa. La proposta è ottima, siamo però preoccupati per il gradimento che potrà avere la Commissione europea: forse sarebbe stato meglio condividere prima il piano», osservano i rappresentanti dell’Ugl Maurizio Muretti e Nicola Contini. Il sistema attuale scadrà a ottobre e il sindacato chiede che si evitino proroghe: «L’assessora ci ha detto di essere disposta ad allungare il bando di qualche mese, e questo ci preoccupa».

Intanto giovedì è in programma il primo confronto con ministero dei Trasporti sulla bozza della nuova continuità. Dopo questo passaggio sarà il momento di confrontarsi con la Commissione europea a Bruxelles. Al termine di questa procedura arriverà il decreto ministeriale che sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema: per rispettare i termini la Regione dovrà varare il progetto entro aprile. Altrimenti la proroga sarà inevitabile.

