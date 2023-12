No alle primarie in Sardegna, da Renzi bordate su Schlein Todde parla di sanità pubblica 

Per ora nessun incontro ufficiale, ma una miriade di contatti telefonici o di persona: è dura la vita degli ambasciatori di pace nel centrosinistra, che tentano l’impresa di ricucire una spaccatura gravissima. Dopo il vertice Pd-Progressisti della scorsa settimana, la trattativa stenta a fare passi avanti: un po’ perché è difficile trovare un punto di caduta tra la coalizione che sostiene Alessandra Todde e quella di Renato Soru, e un po’ per l’effetto delle accuse che si sono scambiati i due leader.

La polemica

Lo scisma è nato dalla mancata celebrazione delle primarie, e ieri su questo tema è arrivata anche il severo attacco del leader di Italia viva, Matteo Renzi, nei confronti della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Il ragionamento dell’ex premier partiva dalle Comunali di Firenze, dove si è creata una situazione simile a quella sarda: Iv vorrebbe la consultazione preventiva degli elettori per schierare la propria Stefania Saccardi, «ma il Pd non vuole, ha paura dei gazebo», ha detto Renzi, rivolgendosi poi direttamente a Schlein: «Perché, Elly? Senza gazebo non avresti mai vinto il congresso. Né tu, né io. Come funziona? Le primarie sono una regola o semplicemente uno strumento per prendersi il partito?». Poi il riferimento diretto alla Sardegna, dove «Renato Soru chiede le primarie e lo bloccano candidando da Roma una grillina. Lo stesso accade in diversi territori».

Nell’Isola finora Italia viva non ha scelto con chi schierarsi, dicendo di aspettare i nomi dei candidati governatori. Ma le parole del suo leader rendono ancora più improbabile una convergenza col Campo largo di Alessandra Todde. Anita Pili, assessora all’Industria nella Giunta Solinas (ma anche in buoni rapporti con Soru) afferma che «sulla scelta del candidato alla presidenza, Renzi ha già chiarito che si condividerà la scelta riformista migliore in termini di programmi e opportunità per la nostra Sardegna. Non è il tempo di chiudersi nei personalismi di partito quanto di scegliere un progetto di ampio respiro europeo».

Le due agende

Nell’area Soru c’è un certo ottimismo verso le scelte di Iv, ma si vedrà: nel frattempo l’ex governatore continua a girare l’Isola e stasera parlerà di turismo a Cagliari (alle 17 e 30 nella sala Cis di viale Bonaria) e venerdì di transizione energetica a Iglesias (sala Rita Lepori, 17 e 30). Domenica invece sarà a Oristano all’assemblea organizzata da Irs, Progres e Sardegna chiama Sardegna per illustrare la recente scelta di sostenere Soru.

Anche Todde in questi giorni ha fissato vari incontri a Cagliari (oggi alle 17 al Lazzaretto, sui temi dell’energia; domani alle 15 e 30 alla Mem e alle 19 alla Società degli operai in via XX Settembre). E soprattutto mostra di voler spostare l’attenzione sui programmi, anziché sulla polemica con Soru: ieri per esempio ha parlato di sanità, sottolineando che «si pone il problema di rendere efficiente la spesa, perché il settore rappresenta la metà del bilancio regionale ma le risorse vengono spese male». Questo però «non significa tagliare i costi, ma pensare a rimettere la prestazione al centro. La sanità deve ritornare a essere un diritto universale. Non voglio spegnere una singola “H” sul territorio, gli ospedali servono. Ma devono essere utili per i cittadini, veri e propri presìdi territoriali». La candidata ha anche ribadito la proposta di creare un nuovo ospedale pediatrico di eccellenza.

