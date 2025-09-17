«No alle posta elettronica se internet va a rilento: si torni alla carta» 

«A Paringianu la connessione internet è molto problematica, il Comune di Portoscuso mi consegni la documentazione richiesta, singolarmente o a nome del mio gruppo, in modalità cartacea, non con posta elettronica».

Erminio Melis, consigliere di minoranza di Portoscuso eletto con "Portoscuso Rinasce”, vive nella frazione di Paringianu, e ha protocollato una richiesta chiedendo la consegna cartacea della documentazione necessaria al suo mandato da consigliere. «Non è la prima volta che sollevo questo problema – dice - ne ho parlato già in Consiglio comunale e ho protocollato una richiesta analoga nel 2022 ma purtroppo è caduta nel vuoto. Tutta la documentazione destinata a me in quanto consigliere comunale mi viene inviata per mail ma qui a Paringianu è molto difficile ricevere la posta elettronica. I problemi di connessione alla rete sono ben noti ai miei concittadini e alla stessa amministrazione comunale. Un disservizio che ci crea non pochi problemi, dovuto al fatto che Paringianu risulta in ombra rispetto alla ricezione del segnale, per cui nulla è stato fatto in tanti anni». Da cui la richiesta in Municipio a Portoscuso: «Chiedo che la documentazione mi venga consegnata in forma cartacea». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA