No alle piante ornamentali nel parco di S’Ortu Mannu 

No all’introduzione di piante ornamentali a s’Ortu Mannu neanche in occasione di matrimoni o unioni civili: lo ha deciso il Consiglio Comunale in ottica di contrasto alla diffusione del batterio della Xilella. Minoranza contraria e all’attacco con la richiesta di Rita Caboni di un accesso agli atti e di un Consiglio comunale sullo stato di salute di ulivi «dopo i pareri preoccupanti degli esperti>>. Fabio Secci, secondo il quale «non si sta andando nella giusta direzione», ha chiesto conto del «perché la pizzeria interna all’uliveto è abbandonata e vandalizzata». La sindaca Debora Porrà ha tranquillizzato sulla salute degli ulivi aggiungendo che «l’uliveto sarà sempre più incentrato sulle piante stesse. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA