No alle pale eoliche  tra Baccu Mandara e i Sette Fratelli 

È una delle strade più belle della Sardegna. Ma la litoranea tra Cagliari e Villasimius rischiava (e, purtroppo, ancora rischia) di avere una nuova attrazione, tutt’altro che turistica: le 14 pale eoliche da 220 metri ciascuna del progetto “Bruncu de Lianu” che la società milanese Ecowind 2 srl vorrebbe sistemare in località Baccu Mandara-Bruncu de Lianu, nel Comune di Maracalagonis. In un luogo, per intendersi, a metà strada tra la spiaggia di Baccu Mandara e il massiccio dei Sette Fratelli.

Il parere

Il rischio che questo sfregio possa essere realizzato c’è ancora. Ma, intanto, uno stop, decisamente pesante, è arrivato ancora una volta da Roma. Ed è arrivato da quella struttura, all’interno del ministero della Cultura, messa in piedi dal Governo Draghi, la Soprintendenza speciale per il Piano di ripresa e resilienza, nata per facilitare l’iter dei progetti (in particolare, quelli legati alla transizione energetica). E che, invece, in Sardegna, sta dando molte delusioni ai “signori del vento”. Anche in questo caso, la Soprintendenza ha espresso “parere tecnico istruttorio negativo”.

La situazione

Certo, quel no non è definitivo. Il parere della Soprintendenza è solo consultivo. Il governo potrebbe anche decidere di non tenerne conto, dando così il via libera alla società milanese che potrebbe così installare le 14 pale eoliche da 6,6 megawatt ciascuna per un totale di 92,4 megawatt. Ma sarebbe una forzatura eccessiva. Diventerebbero, scrive l’associazione ecologista “Gruppo di intervento giuridico”, «un visibilissimo muro d’acciaio fra la costa e i monti dei Sette Fratelli». Il governo è davvero pronto a prendersi una responsabilità simile?

La bocciatura

A suggerire di non farlo ci sono le 28 pagine del documento redatto dalla Soprintendenza. Tante le ragioni per bocciare definitivamente il progetto. A cominciare da quelle paesaggistiche: si spiega che, alla luce dei cambiamenti climatici e quindi con l’aumento di eventi estremi, quelle torri rappresentano una «trasformazione assai impattante dell’area boscata con sottrazione della copertura forestale non attenuabile dalle opere di piantagione arborea previste a bordo strada con funzioni esclusivamente di riduzione dell’impatto paesaggistico». Rischio idrogeologico, dunque. Ma anche rischio incendi: lo studio (trentennale, si specifica) dei venti porta a dire che quelle pale rappresenterebbero un ostacolo ai mezzi aerei antincendio. «La zona predetta», si legge, «ha notevole interesse pubblico, questa si integra nel complesso dei Sette Fratelli, grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna Sud orientale che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza». Quasi uno spot turistico. E, giusto per tagliare la testa al toro, il parere negativo è giustificato anche dal fatto che «il proponente», dice ancora, «non ha valutato per l’intera area vasta considerata dallo Studio di impatto ambientale la necessità evidenziata dalla Regione di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi».

I beni

E poi c’è l’aspetto più strettamente culturale: due turbine sono rispettivamente a 420 e 450 metri dal nuraghe Lianu. E, nella fascia di rispetto di un chilometro di ci sono il nuraghe De Sottu, il nuraghe Sa Rocca Arrubia e i resti dell’abitato romano di Sa Idda Beccia. Non solo: nel territorio ci sono 38 siti di interesse a Maracalagonis, uno a Sinnai e otto a Quartu. Sorride, ovviamente, la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, contraria al progetto. «Il mostruoso parco eolico», sostiene, «è in forte contrasto con le zone limitrofe, a fortissima vocazione turistico-montano. Si tratta di aree apprezzate da tantissimi presenze turistiche per le spiaggie di alto pregio. Aree di crescita, per altro, come indicato dal Puc in fase di approvazione».

