«No alle pale eoliche, chiediamo un Consiglio comunale ad hoc» 

Un Consiglio comunale per dire “no” alle pale eoliche sul territorio di Villaputzu. A richiederlo i consiglieri di minoranza con una mozione da inserire all’ordine del giorno: «Chiediamo – spiega Stefano Pili, uno dei consiglieri d’opposizione più battaglieri – che ci si esprima contro l’installazione di parchi eolici e fotovoltaici in tutto il nostro territorio. Crediamo che decisioni così importanti per il paese vadano discusse all’interno del Consiglio e condivise con la popolazione».

Nella mozione proposta dalla minoranza la richiesta è proprio quella di «dichiarare la totale indisponibilità all’installazione di qualsiasi parco eolico/fotovoltaico ricadente all’interno del territorio di Villaputzu previa approvazione della popolazione e dell’amministrazione».

Il sindaco Sandro Porcu, che è anche consigliere regionale nella maggioranza della Governatrice Todde, in una nota ha sottolineato il «no alla speculazione energetica ma anche no alla speculazione politica e alle strumentalizzazioni da parte di chi negli ultimi anni non ha fatto nulla per tutelare il paesaggio e i beni identitari». E dunque «sì alla transizione energetica che va gestita e governata dai sardi a beneficio dei sardi». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA