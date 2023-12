«No alle maxi pale eoliche» 

«Trovo aberrante che il sindaco e l’amministrazione non siano stati coinvolti nella scelta di realizzare quei due parchi eolici - ha tuonato il consigliere d’opposizione, Francesco Guccini -. Non si può dire “ce li calano dall’alto”, dobbiamo arrabbiarci. Il fatto che ci vogliano piazzare le pale dove ci sono i nostri nuraghi, i nostri siti archeologici, dovrebbe farci arrabbiare e non rassegnare». Il disappunto si fa largo, stavolta si leva dal Consiglio comunale. Nuoro si ribella all’eolico “imposto” a Intraemontes e Perda Pinta. «Dobbiamo fermare quest’assalto», dichiara il sindaco Andrea Soddu. Intanto, ieri mattina l’Aula ha dato il via libera a due variazioni al bilancio di previsione che immettono nelle casse dell’ente risorse per 4 milioni di euro.

Guerra alle pale

Le polemiche non si placano, stavolta approdano in un’attesa seduta del Consiglio. L’interrogazione di Guccini ha dato il via alle discussioni. Ha ribadito quel “no” che accomuna, il rifiuto condiviso ai due parchi eolici che dovrebbero sorgere alle porte del capoluogo, accanto alla zona industriale di Prato Sardo. A Intraemontes e Perda Pinta, infatti, una società di Singapore e una spagnola intendono stravolgere il paesaggio con circa 30 aerogeneratori alti complessivamente 220 metri e dalla potenza di 180 Mw. «Queste pale che invadono le nostre campagne, senza alcuna pianificazione, sono un fatto grave che deve essere necessariamente stoppato», ribadisce il primo cittadino. Poi, spiega: «La Giunta intende proporre una delibera al Consiglio comunale che va a fissare tre principi: il primo, vi è la necessità di una moratoria dal punto di vista regionale; il secondo, occorre stabilire una pianificazione urbanistica e paesaggistica di livello locale e regionale per decidere noi dove devono essere realizzati gli impianti; il terzo punto, devono essere le pubbliche amministrazioni e le comunità a realizzare gli impianti di energia alternativa, con ricadute sulle comunità e le popolazioni».

Nuovi fondi

Parchi eolici da rigettare, ma non solo. Ieri dalla seduta del Consiglio sono arrivate pure due variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 che, come ha illustrato l’assessora Rachele Piras, «immettono nelle casse comunali risorse per un totale di circa 4 milioni di euro, provenienti da trasferimenti da altri enti, Pnrr, contributi statali e ministeriali. Capitali che saranno impiegati per interventi socioassistenziali, strutture sportive, eventi culturali, viabilità». Tra i provvedimenti presi dall’assemblea anche la variazione al programma triennale delle Opere pubbliche, illustrata dall’assessore Fabrizio Beccu: prevede interventi per ulteriori 5 milioni e 250 mila euro. In Consiglio spazio pure allo sport, alle emozioni e ai riconoscimenti. In apertura di seduta, l’aula ha omaggiato gli atleti Ottavio Demontis, Fabrizio Mori e Giampietro Muzzu che il mese scorso hanno ottenuto importanti vittorie a livello nazionale e internazionale nelle rispettive discipline.

