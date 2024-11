«No alle guerre e alle basi militari» Sabato la terza marcia per la pace 

«La vera rivoluzione è esserci». Lo ha detto Angelo Cremone, membro del comitato Sardigna po sa paxi, durante la presentazione della Terza marcia mondiale per la pace e la nonviolenza in programma sabato alle 17 da piazza Garibaldi e presentata ieri nel campus Sa Duchessa.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un movimento globale e punta a coinvolgere la città in un percorso di riflessione attiva. Con una marcia lenta e animata, i partecipanti attraverseranno le strade principali del centro portando con sé bandiere e messaggi di speranza. Da piazza Garibaldi a via Manno sino a piazza Yenne, dove 4 portavoce terranno un discorso sulla cultura della guerra. «Sarà una mobilitazione moderata e rispettosa per discutere di faccende che si accennano troppo distrattamente in tv» dice Paolo Aureli. Il percorso prevede delle tappe tematiche, dei momenti di incontro, interventi musicali e la lettura di poesie.

«Il cammino non ha intenti risolutivi, vogliamo solo dare voce a questi argomenti e creare consapevolezza», precisa “Iride”, attivista che preferisce rivelarsi con uno pseudonimo. Tra le richieste, la ratificazione del Trattato di proibizione delle armi nucleari, una rifondazione delle Nazioni unite e l’inserimento della Carta della terra nell’Agenda internazionale degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’isola è al centro delle rivendicazioni. Si parla della riconversione della fabbrica di bombe Rwm ad usi civili, la dismissione delle basi militari e la bonifica dei territori compromessi. «Aumentare la produzione di armi chiama guerra, chiediamo che la Sardegna possa coltivare la sua vocazione di natura e di pace», conclude Antonello Murgia.

