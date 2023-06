«No alle due stazioni di Terna» 

«Non vogliamo essere la “ciabatta” delle pale eoliche nell’Isola». Ennesimo appello del comitato di cittadini di Selargius, scesi in piazza ieri per far sentire la propria voce e ribadire il loro no al progetto che Terna vuole realizzare nell’agro della città: due stazioni elettriche nell’ambito del Tyrrhenian-link, il cavo ad alta tensione che collegherà la Sardegna con la Sicilia.

La protesta

In prima linea la portavoce del comitato, Rita Corda, che ha spiegato in piazza Monumento ai caduti i motivi della battaglia contro il progetto che prevede sei mega strutture nella località Su Pardu, fra nuovi cavi e tralicci che occuperanno 17 ettari della campagna selargina. «Un progetto ad alto impatto ambientale, il nostro impegno è volto alla difesa del territorio, sempre più convinti che si debba mettere mano al progetto di sviluppo dell’agro, fermo nei cassetti del Comune, e che Terna blocchi qualsiasi tipo di intervento. Selargius», ricorda, «ha già dato in termini di servitù, esiste già una stazione che ha causato inquinamento elettromagnetico, adesso basta: vogliamo un territorio sicuro, libero da speculatori incuranti del benessere dei sardi».

Gli attivisti

Fra i presenti Maria Grazia Caligaris, dell’Associazione socialismo diritti e riforme, insieme ad alcuni consiglieri comunali di minoranza, Dino Deiana, Paola Maccioni e Francesca Olla: «Non solo non siamo d’accordo, ma c’è anche un problema di democrazia partecipata perché di fatto l’amministrazione comunale non ci ha coinvolto, tanto meno ha chiamato a raccolta i cittadini. Ci è stato impedito il diritto di presentare osservazioni al progetto, e di chiedere risposte ai nostri quesiti. Il vaso di pandora», dice la consigliera Olla, «è stato scoperto durante una commissione convocata il 6 marzo scorso, sino ad allora l’argomento non era stato mai affrontato in Comune. Oltretutto sappiamo anche a Selargius verrà autorizzato anche un nuovo campo di batterie d’accumulo per lo stock di energia».

A sostegno anche Tonino Marras, del comitato del Meilogu contro l’eolico selvaggio: «Questo di Selargius è il terminale di tutta la strategia di occupazione selvaggia in Sardegna, assistiamo a progetti di decine e decine di pale eoliche previste a ridosso di zone a protezione speciale e di interesse comunitario, decise senza nessuno scrupolo: dobbiamo fermare questa speculazione, tutti insieme».

