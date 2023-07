«No alle centrali elettriche Terna a Su Pau» 

Dubbi, preoccupazioni, e un appello stavolta rivolto alla Regione affinché «non venga firmata l’intesa con Terna». Appello lanciato dai gruppi di minoranza dell’assemblea civica di Selargius, che ieri hanno organizzato un incontro in Municipio per far sentire la propria voce e ribadire il malcontento verso l’atteggiamento del Comune: «Il sindaco non ha coinvolto il Consiglio comunale, tanto meno i cittadini, un atteggiamento reticente che ci preoccupa».

L’incontro

Al centro della riunione l’intervento che Terna vuole realizzare nella località Su Pau: due stazioni elettriche nell’ambito del Tyrrhenian-link, il cavo ad alta tensione che collegherà la Sardegna con la Sicilia. «La cosa grave è che l’iter tecnico amministrativo per realizzare le due stazioni elettriche a Selargius, compromettendo 17 ettari del nostro agro, è stato avviato a maggio del 2021, ma la prima assemblea pubblica è stata convocata in videoconferenza un anno dopo, oltretutto con la partecipazione di sole tre persone», spiega il leader della minoranza Franco Camba. «Il 6 marzo scorso è stata convocata la commissione Urbanistica per discutere il protocollo d’intesa sulle opere di compensazione: praticamente ci hanno presentato l’atto finale senza dirci prima cosa avrebbero dovuto realizzare». Concetto ribadito da Giorgia Porcu: «Abbiamo inviato una serie di richieste di chiarimenti a Terna, senza però ricevere alcuna risposta».

Agro in svendita

Un progetto impattante - sostengono i gruppi di opposizione - che blocca la valorizzazione delle campagne selargine. «L’intervento si scontra con l’indirizzo approvato nei mesi scorsi all’unanimità dal Consiglio sulla valorizzazione dell’agro«, sottolinea l’esponente della minoranza Francesca Olla, «Questo – dice – denota un’azione politica contraddittoria del sindaco che per un verso dichiara di voler rilanciare l’agricoltura e dall’altra svende l’agro. Oltretutto – aggiunge - parliamo di sei edifici alti sino a 22 metri e di cavi e tralicci per un chilometro».

Rischio idrogeologico

Il consigliere dem Francesco Lilliu punta i riflettori sul rischio idrogeologico della zona. «Sono stati chiesti, e ottenuti, dei fondi per risanare l’area ritenuta dallo stesso Comune di Selargius in gravi condizioni idrogeologiche, tanto che la Città metropolitana ha di recente affidato la progettazione di un intervento di mitigazione del rischio alluvionale. Perché allora far realizzare proprio lì le stazioni a Terna quando si sapeva già che la zona è a forte rischio? Vogliamo che la pratica venga portata in Consiglio, una riunione aperta con i cittadini e i tecnici di Terna che dovranno darci spiegazioni». Presenti all’incontro di ieri anche il capogruppo dem Omar Zaher, la collega di partito Paola Maccioni, e Mario Tuveri di Selargius cambia. Insieme a Dino Deiana: «Non si può portare avanti una pratica di questo tipo in silenzio, chiediamo risposte e se sarà necessario non ci fermeremo al Consiglio comunale».

