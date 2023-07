No alle bici sulla Sella: «Subito un’ordinanza» 

Stop alle bici nella Zona speciale di conservazione della Sella del Diavolo. Lo ribadisce il Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig) che da tempo ha avviato una battaglia per la salvaguardia di Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera. Il referente dell’associazione ambientalista, Stefano Deliperi, informa che la direzione generale del Comune, in un documento del 12 giugno scorso, ha ammesso che le zone “sono soggette a una documentata pressione antropica dovuta a fruizione incontrollata, sia per opera del calpestio pedonale che per l’azione delle biciclette, con conseguente apertura di numerosi percorsi che portano alla continua e crescente frammentazione dell’habitat”.

Ma ora – dice – serve «un’ordinanza comunale per l’interdizione dell’accesso con mountain bike, per la quale, però, il Comune vorrebbe essere delegato dalla Regione». Un’ordinanza come quella con la quale il Comune ha previsto sanzioni da 25 a 500 euro per la violazione del divieto di transito e sosta sulle dune del Poetto.

