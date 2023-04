No alle bici legate ai pali, ricorso al Tar 

Fiab Cagliari aveva manifestato fort i dubbi sull’articolo 19, già dal 30 dicembre 2021, quando il sindaco Paolo Truzzu presentò il regolamento in una conferenza stampa. In quella occasione, la Federazione evidenziò che il divieto tout court di incatenare le biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo, prevedendo anche multe fino a 500 euro, avrebbe rappresentato un forte disincentivo agli spostamenti in bicicletta.

E, secondo Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari, è proprio questo il problema: «Le rastrelliere sono praticamente assenti in gran parte della città», sbotta. «Di fronte a una Giunta che non ha voluto dare ascolto alle nostre proposte di modifica, intraprendiamo la via giudiziaria per difendere il diritto alla mobilità di migliaia di utenti che usano la bicicletta negli spostamenti quotidiani», aggiunge.

«Il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana lede il diritto alla mobilità di chi usa la bicicletta».

Lo denuncia Fiab Cagliari, che tramite gli avvocati Angela Franca Fenu e Renato Lai, soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta, ha fatto ricorso al Tar Sardegna contro l’articolo 19, quello che prevede il divieto di incatenare le bici a infrastrutture pubbliche che non siano le rastrelliere.

Mancano le rastrelliere

«Va considerato che la città di Cagliari è priva di una distribuzione capillare di rastrelliere che consentano di incatenare le biciclette in sicurezza. In base a una mappatura attuata da Fiab Cagliari, intere zone cittadine ne sono totalmente sprovviste», prosegue Scanu, second o il quale « l’articolo contestato si pone in «evidente contraddizione con le normative nazionali ed europee sulla “mobilità sostenibile” e con il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) adottato dallo stesso Comune di Cagliari.

Un piano che ha tra i suoi obiettivi “la promozione e introduzione di mezzi a basso impatto inquinante” nonché il “miglioramento della mobilità per le persone a basso reddito . «C on il ricorso al Tar Sardegna, intendiamo evidenziare l’impatto deleterio del divieto sulla circolazione delle biciclette in città, e continueremo a combattere nelle sedi preposte affinché i diritti alla mobilità degli utenti in bicicletta siano pienamente salvaguardati».

Primo ricorso della Fiab

Si tratta della prima volta che un’associazione che si occupa di promuovere l’uso del mezzo a due ruote al posto dell’auto, presenta ricorso al Tar contro un articolo di un regolamento comunale che riguarda le bici. «Se viene negata la possibilità di legare la bici, una persona non può fermarsi anche solo un attimo a fare una commissione, perché non potendola incatenare, si rischia che la rubino», osserva Scanu. «Le rastrelliere sono presenti (poche) solo al centro. Si sta vietando gli spostamenti in bici e noi che da 30 anni ne promuoviamo l’utilizzo, non potevamo accettare una simile decisione. Si parla tanto di decoro urbano, poi vediamo le auto in doppia fila mentre una bicicletta, che non arreca intralcio a pedoni e a persone con problemi motori, non può stare legata nell'unico punto presente, cioè un palo, unica risorsa disponibile. Non lo accettiamo».

