La Cina si prende il merito di avere convinto l’alleato russo a non usare armi nucleari in Ucraina. A mettere in guardia Vladimir Putin dal ricorrere all’atomica sarebbe stato il presidente Xi Jinping in persona durante la sua visita del marzo scorso a Mosca. Questo, almeno, è quanto scrive il Financial Times citando appunto fonti di Pechino. Ma per il Cremlino si tratta solo di «un’invenzione».