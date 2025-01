«No alle antenne vicino al campo da rugby» 

Una nuova antenna per la telefonia mobile all’interno dell’impianto sportivo che ospita il campo di rugby di via Trento: i lavori sono cominciati dieci giorni fa, ma l’opera ha già fatto storcere il naso ai rugbisti.

Il contratto

Il diritto di superficie per venticinque anni di quello spazio era stato affidato dalla Giunta alla società Cellnex nel febbraio del 2021, un accordo che prevedeva un incasso per il Comune di 80mila euro. L’accordo prevedeva anche l’istallazione sulla sommità del traliccio di un nuovo impianto di illuminazione dell’area sportiva: un accordo vantaggioso per il Comune, che però – come spiega Andrea Cogoni, presidente dell’Amatori rugby – toglierà ulteriore spazio all’attività sportiva: «Abbiamo saputo dei lavori solo quando sono cominciati, non vogliamo fare polemiche, ma avremmo voluto essere coinvolti nella scelta e non conoscere le intenzioni del Comune a cose fatte. Non ne facciamo un discorso legato alla pericolosità delle onde magnetiche, visto che in questa zona gli impianti di questo tipo non mancano, ma di spazi, visto che questa nuova installazione – che sta sorgendo a pochi metri dal terreno di gioco – rischia di limitare le nostre attività e quelle dei bambini che in determinate occasioni utilizzano questo campo».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, tranquillizza dirigenti e giocatori dell’Amatori rugby: «Vorrei precisare che si tratta di una decisione dell’amministrazione precedente, ma questo è solo un dettaglio, l’aspetto importante è che tutte le antenne presenti nel nostro territorio, impianti sportivi compresi, vengono continuamente controllate dall’Arpas, e che le emissioni non sono una minaccia per la salute pubblica. Il rugby fa parte della cultura e della tradizione di Capoterra, ecco perché proprio nei pressi del campo di via Trento, all’interno di una lottizzazione che prenderà presto forma, abbiamo previsto un’area pubblica destinata proprio a questo sport, con tanto di club house e spazi per il terzo tempo».

La scelta

L’ex sindaco, Francesco Dessì, spiega come il progetto servisse anche a mettere in sicurezza l’impianto di illuminazione del campo sportivo di via Trento: «Questa delibera era stata approvata nel febbraio del 2021, l’attuale amministrazione aveva comunque tutto il tempo per trovare una nuova collocazione per questa antenna. In quell’accordo – in ogni caso – oltre a un indennizzo per l’amministrazione comunale – era stata trovata la soluzione per risolvere il problema della torre faro del campo».

