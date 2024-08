No all’Autonomia differenziata: ricorso alla Consulta 

La decisione ufficiale è arrivata ieri: la Giunta regionale impugna davanti alla Corte costituzionale la legge nazionale sull’Autonomia differenziata. Lo stesso fa la Toscana, che oggi illustrerà il ricorso. Le due Regioni seguono il percorso aperto nei giorni scorsi da Michele Emiliano, governatore della Puglia: anch’egli ha chiesto l’intervento della Consulta.

Non garantita l’equità

La Giunta sarda ha incaricato del ricorso gli avvocati Antonio Saitta, Omar Chessa e Andrea Feddenu, assieme a Mattia Pani e Giovanni Parisi dell’Avvocatura regionale. L’Autonomia differenziata, spiega la presidente della Regione, Alessandra Todde, «mina la nostra specialità, ci danneggia e rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini. Sono orgogliosa», aggiunge Todde, «che la Sardegna sia capofila in questa battaglia, in difesa di chi ha di meno e contro la volontà di questo Governo di aumentare una disparità inaccettabile tra i territori». Secondo la presidente, la Sardegna «non può tollerare una legge che favorisce le Regioni più ricche, a discapito dell'equità e della solidarietà nazionale oltre che delle prerogative costituzionali che ci sono state riconosciute attraverso il nostro Statuto. Stiamo lottando per garantire che ogni sardo e ogni cittadino italiano siano trattati con la stessa dignità e possano avere le stesse opportunità, ed è nostro dovere opporci a scelte politiche che indeboliscono il nostro Paese, vorrebbero silenziare le Regioni più povere e metterci gli uni contro gli altri».

Procedura rispettata

Fin qui il commento della presidente Todde, dopo che la Giunta ha deliberato il ricorso alla Corte costituzionale. La questione di legittimità costituzionale, sulla base della decisione dell’esecutivo regionale anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, «è promossa dal presidente della Giunta», ricorda la stessa Todde, «mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnati». La norma nazionale che istituisce l’Autonomia differenziata è entrata in vigore il 13 luglio, dunque la Regione è pienamente entro i termini stabiliti dalle norme.

Gli adempimenti

La delibera di Giunta approvata ieri contiene anche il preventivo di spesa relativo al compenso professionale e agli oneri degli avvocati esterni ed è stata inviata all’Avvocatura regionale per il compimento degli atti necessari. Nel frattempo, altre regioni si stanno organizzando per il ricorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA