«No all’autonomia differenziata, è solo propaganda elettorale» 

«Autonomia differenziata di Calderoli? Un altro “Porcellum”, roba da imbroglioni». Non usa mezzi termini Silvio Lai, deputato del Partito democratico e componente della commissione Bilancio della Camera per definire il dl sull’autonomia differenziata che il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha illustrato ieri mattina a Cagliari, nella sala Transatlantico del Consiglio regionale, in un incontro a cui erano presenti consiglieri e consigliere della maggioranza, e alcuni assessori e assessore della Giunta. Assenti, per protesta, gli esponenti dei partiti delle opposizioni che, nonostante l’invito del presidente del Consiglio, Michele Pais, hanno deciso di disertare il confronto con Calderoli.

Le voci

«Ancora una volta», ha dichiarato all’Ansa il senatore del Pd Marco Meloni, in merito alla visita del ministro per gli Affari regionali e delle autonomie, «il presidente della Regione Solinas e la maggioranza a guida sardo-leghista, accogliendo col tappeto rosso il ministro Calderoli, venuto a far propaganda al suo disegno di disgregazione dell'Italia, oltraggiano la nostra autonomia e agiscono contro gli interessi della Sardegna».

Gli esponenti regionali della minoranza hanno preferito partecipare al sit-in di protesta, promosso dal “Comitato sardo no autonomia differenziata”, sotto il palazzo del Consiglio, a cui hanno aderito un centinaio di persone, tra cui anche rappresentanti dell’Unione sindacale di base, del movimento politico Demos e di Sardigna Natzione.

«Noi non partecipiamo a incontri con ministri che vengono qui a parlare di “operazioni verità”», ha detto il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, al Tg di Videolina, «come se a non dire la verità fossimo noi, oltre agli uffici del Senato che dicono, né più né meno, che è impossibile aumentare l’autonomia e le risorse delle Regioni più ricche, se non a scapito di quelle più povere».

«Evento leghista»

Alessandro Solinas, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha rimarcato che «non è possibile pensare che le ragioni dell’autonomia differenziata ci vengano spiegate in un incontro informale e a porte chiuse. Questo è un evento elettorale della Lega, a cui noi ci rifiutiamo di partecipare, non per sgarbo istituzionale, ma per rispetto del ruolo che ricopriamo e dell’istituzione nella quale sediamo».

Laura Caddeo, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, ha evidenziato che «non è venuto il ministro Calderoli, ma un rappresentante della Lega che vuole forse erudirci su qualcosa che, secondo loro, non abbiamo capito appieno. Noi siamo, invece, fortemente convinti che questo dl non può essere altro se non una sciagura».