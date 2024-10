«No all’assalto, l’ambiente bene primario» 

«È ora che la politica dica la verità». Ha esordito così, ieri, Rita Atzeri de Il Crogiuolo all’Orto giardino Mariposa de Cardu a Quartucciu aprendo il dibattito “Comunitaria. Energia per le comunità o comunità per l’energia? Tra speculazione e retorica, quale futuro possibile”, che ha visto - tra gli altri - la partecipazione di Antonio Muscas, consigliere comunale di Villacidro, Maria Paola Morittu di Italia Nostra, Renato Soru e il Comitato No Tyrrhenian Link di Quartu.

«La preoccupazione principale riguarda l’impatto negativo di una “invasione” di infrastrutture energetiche: pannelli fotovoltaici, pale eoliche, cavidotti e batterie di accumulo che minacciano il paesaggio, il patrimonio culturale e l’agricoltura locale, vero elemento distintivo della Sardegna», ha detto Atzeri, sottolineando anche «l’incoerenza delle amministrazioni locali che, da una parte, affermano di non avere aree idonee per tali infrastrutture, ma dall’altra ne permettono l’installazione nei loro territori».La sola implementazione di energie rinnovabili in Italia non risolverà le crisi ambientali. «L’attenzione dovrebbe essere rivolta alla salvaguardia della natura e all’adozione di uno stile di vita più sostenibile», ha aggiunto.

Importante è anche la centralità delle comunità, in contrapposizione a un modello dominato dalle grandi industrie e dagli interessi esterni. «Le comunità devono essere protagoniste della transizione energetica. Abbiamo il diritto e il dovere di dire la nostra e dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione sul problema», ha concluso Muscas.

