No all’archiviazione per Vannacci 

Roma. Non solo le presunte "spese pazze" quando era addetto militare italiano a Mosca: per il generale Roberto Vannacci, neoeletto al Parlamento europeo nelle file della Lega, restano aperte altre due indagini per quanto scritto nel suo libro "Il mondo al contrario". Il gip del tribunale militare di Roma ha, infatti, respinto la richiesta di archiviazione del procedimento in cui viene contestato al generale il reato di istigazione all'odio razziale e fissato l'udienza per il 25 settembre, quando verrà discussa una eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini. «Solidarietà al generale Roberto Vannacci, recordman di preferenze alle Europee - afferma -: da quando ha scelto la Lega ha iniziato ad avere qualche problema, come il Gip militare che oggi respinge la richiesta di archiviazione. Quando si dice il caso».

