No all’arabia saudita Buffon pensa al ritiro  

Sentirsi offrire 20 milioni a stagione a 45 anni è una soddisfazione, ma Gigi Buffon più che all’Arabia Saudita pensa al ritiro dal calcio giocato. A Parma lo vorrebbero ancora per dodici mesi per ritentare la scalata alla massima serie ma il mito azzurro, campione del mondo 2006, sembra orientato a lasciare per motivi familiari e qualche acciacco. Intanto nella Saudi League, e più precisamente all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, va Brozovic.

Grandi manovre, interesse per Frattesi a parte, anche in casa Roma. In Inghilterra scrivono che il gm dei giallorossi Tiago Pinto per l’attacco ora starebbe puntando su Greenwodd del Manchester United, che gli inglesi sarebbero disponibili a cedere anche in prestito. Si tratta del calciatore 21enne che a febbraio di quest’anno è stato scagionato da tutte le accuse a suo carico, contenute in una denuncia presentata un anno prima dall’ex fidanzata, che parlavano di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo. Nel mirino dei giallorossi rimane anche Scamacca, ma c’è il problema che il West Ham non intende cederlo a titolo temporaneo. Intanto il Galatasaray (dove probabilmente non rimarrà Icardi, tentato da Juve e Milan) si è fatto avanti con la Fiorentina per Jovic.

