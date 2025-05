«No all’ampliamento dell’Ecoserdiana» 

No all’ampliamento della discarica di Serdiana. Il comitato spontaneo dei cittadini, riunito al Circolo Dolia, boccia il progetto per un nuovo modulo di stoccaggio dei rifiuti da 172mila metri cubi autorizzato dalla Regione il 17 aprile scorso. A preoccupare è il pericolo inquinamento come già rilevato dall’Arpas nel 2018 in territorio di Donori con la contaminazione delle falde acquifere per la quale sono stati rinviati a giudizio i vertici della società Ecoserdiana che gestisce il sito.

«La discarica è nel nostro territorio da oltre 30 anni – ha detto Luisella Lacu – una presenza ingombrante e problematica. Ora arriva un nuovo provvedimento autorizzativo senza il coinvolgimento delle comunità interessate. Il nuovo ampliamento non riguarda solo Serdiana ma anche Dolianova con la previsione di uno scarico delle acque nel rio Flumineddu». Su questo punto, ha spiegato Lacu, la Regione ha ritenuto che il nuovo modulo sia in sicurezza. Considerata la distanza rispetto all’area contaminata non ci sarebbero rischi di contaminazione della falda.

Un passaggio sul quale però il Comune di Dolianova vuole vederci chiaro: «Vogliamo vedere il progetto per capire se gli scarichi finiscono nel nostro territorio – ha detto l’assessore all’Ambiente Chicco Fenu – non si capisce perché non siamo stati invitati alla Conferenza dei Servizi. Il procedimento potrebbe essere viziato in origine».

Una preoccupazione che coinvolge tutti: all’incontro c’erano anche il presidente del Consiglio comunale e alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione e la presidente del Comitato anti pale eoliche Parteolla-Gerrei, Brigida Carta. Tutti d’accordo per la creazione di un fronte comune, senza distinzioni politiche, a difesa del territorio. «Finalmente ci si mobilita – ha detto il sindaco di Donori Maurizio Meloni – in passato siamo stati lasciati da soli a condurre le nostre battaglie. Le falde acquifere, come rilevato dall’Arpas, sono inquinate con danni diretti all’ambiente e all’immagine di tutto il Parteolla. Per questo ci siamo costituiti parte civile al processo contro Ecoserdiana».

Tra le proposte in campo avanzate a Dolianova, un nuovo ricorso al Tar contro l’ampliamento della discarica e la convocazione di una seduta congiunta di tutti i consigli comunali. (c. z.)

