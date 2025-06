«No all’ampliamento della discarica» 

Stop al progetto di ampliamento della discarica di Su Siccesu gestita da Ecoserdiana, sostegno alle iniziative promosse dai comitati impegnati nella tutela del territorio, coinvolgimento dell’Unione dei Comuni per scongiurare il rischio di danni ambientali irreversibile che possano pregiudicare lo sviluppo economico del Parteolla. Sono i tre punti della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Dolianova. Un no secco al progetto per un nuovo modulo di stoccaggio dei rifiuti da 172mila metri cubi nella discarica di Serdiana autorizzato dalla Regione il 17 aprile scorso.

A preoccupare è il pericolo inquinamento nel territorio di Dolianova, come già avvenuto in quello di Donori con la contaminazione delle falde acquifere rilevata dall’Arpas nel 2018 e per la quale sono stati rinviati a giudizio i vertici di Ecoserdiana.

«Con i comitati»

Nel progetto, sarebbe previsto uno scarico delle acque nel rio Flumineddu. «La questione va portata all'attenzione dell'Unione del Comuni del Parteolla», afferma il sindaco di Dolianova, Ivan Piras: «Serve individuare un percorso comune di opposizione all’ampliamento della discarica, soprattutto dal punto di vista politico. Non solo: appoggeremo i comitati nelle azioni di lotta coinvolgendo, se necessario, anche gli organi di informazione». Posizione che però non soddisfa il Comitato spontaneo di cittadini: «Tre settimane fa – spiega la portavoce Luisella Lacu – avevamo presentato una relazione dettagliata al Comune sui rischi per l’ambiente e per la salute dei cittadini, corredata dai pareri di alcuni autorevoli medici. Ci saremmo aspettati un’azione più incisiva dall’amministrazione comunale per cercare di bloccare il progetto. Questo non è avvenuto, siamo molto amareggiati». Il Comitato proseguirà ora con azioni di sensibilizzazione in tutti i paesi del Parteolla anche se sarà difficile mettere tutti d’accordo.

«Finora l’unico comune che si è opposto alla discarica è stato il nostro, con ricorsi al Tar e costituzioni in giudizio», sottolinea il sindaco di Donori Maurizio Meloni, che è anche presidente dell’Unione dei Comuni: «Non mi risulta che Dolianova abbia fatto lo stesso. Se ci sono novità ben vengano. Per la prossima settima ho convocato l’assemblea dei sindaci dell’Unione. Vedremo in quella sede se ci sarà davvero la volontà di formare un fronte comune».

«Opportunità politica»

Schieramento che non vedrà tra le sue fila Serdiana, da sempre favorevole alla presenza della discarica che assicura posti di lavoro e un introito di circa 300mila euro all’anno al paese sotto forma di royalties. «Non conosco nei dettagli la mozione votata dal consiglio comunale di Dolianova – afferma il sindaco Maurizio Cuccu – e per questo non posso esprimermi nel merito. Tuttavia sono portato a ritenere che la posizione assunta non risponda esclusivamente a considerazioni di natura tecnica ma possa essere influenzata anche da valutazioni di mera opportunità politica».

Cuccu difende la decisione di aver favorito il progetto di ampliamento della discarica: «Serdiana ha monitorato ogni fase dell’iter autorizzativo e ottenuto importanti garanzie a tutela dell’ambiente. L’ampliamento, di natura verticale e non estensiva, è stato approvato dalla conferenza di servizi sulla base di approfondite valutazioni tecniche. Prevede l’applicazione delle più moderne e sicure tecnologie a beneficio della collettività e dell’ambiente». A preoccupare il sindaco di Serdiana sono soprattutto le conseguenze di una chiusura definitiva della discarica: «Un’interruzione delle attività non accompagnata da un programma concreto e strutturato di riqualificazione rischierebbe di determinare ricadute più gravi, sia in termini ambientali che economico-sociali. Al contrario, la prosecuzione controllata e limitata nel tempo rappresenta oggi la soluzione più sicura e responsabile».

