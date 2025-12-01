«No all’ampliamento della discarica» 

Un paesaggio lunare in netto contrasto con il territorio circostante nel quale uliveti secolari si alternano a rigogliosi vigneti e aree ricoperte dalla macchia mediterranea. Immagini forti riprese da un drone, inserite nel documentario “Parteolla de amparai” commissionato dal Comitato spontaneo di cittadini che si batte contro l’ampliamento della discarica di Ecoserdiana e proiettato durante un’assemblea pubblica a Donori.

Il docufilm

«Diciamo no al progetto per la realizzazione di un nuovo modulo di stoccaggio dei rifiuti da 172mila metri cubi autorizzato ad aprile dalla Regione – afferma la portavoce del Comitato Luisella Lacu – per questo abbiamo presentato un ricorso al Tar con il supporto del Gruppo di intervento giuridico per il quale siamo in attesa del pronunciamento dei giudici. Un ulteriore ampliamento del sito sarebbe un duro colpo per l’economia del territorio a vocazione agricola e per i progetti di sviluppo turistico».

I dubbi

A preoccupare il Comitato sono soprattutto i rischi ambientali e le conseguenze per la salute dei cittadini, come già successo in alcune aree della discarica con l’inquinamento delle falde acquifere certificato da Arpas. Una vicenda finita in Tribunale: a giudizio la società che gestisce la discarica e il Comune di Donori parte civile.

«Al momento, fortunatamente, le zone contaminate risultano circoscritte all’interno del perimetro della discarica – affermano i rappresentanti del Comitato - ma la situazione richiede un monitoraggio costante».

Le concessioni

Un ulteriore elemento critico riguarda i terreni gravati da uso civico su cui insiste la discarica. La concessione ventennale in favore della società di gestione, rilasciata dal Comune di Serdiana, è scaduta a settembre 2025. «Per questo motivo abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di verificare la legittimità delle attività attualmente svolte, la validità delle autorizzazioni, il rispetto dei vincoli degli usi civici, l’eventuale sussistenza di responsabilità penali».

Serdiana

Tutto in regola secondo il Comune di Serdiana, il mancato rinnovo dell’autorizzazione sarebbe dovuto a questioni meramente burocratiche: «La società Ecoserdiana ha un debito nei nostri confronti – spiega il sindaco Maurizio Cuccu – ha ottenuto la possibilità di rateizzarlo ma per far questo occorre presentare una fideiussione. Siamo in attesa di perfezionare la pratica per la quale ci sono dei tempi tecnici. Un volta concluso l’iter istruttorio ci sarà il rinnovo della concessione».

Nessuna replica dall’Ecoserdiana.

