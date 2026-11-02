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03 novembre 2026 alle 00:21

«No all’accorpamento di Nuoro con Oristano» 

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«Il Nuorese non può perdere altri presidi fondamentali». Il nuovo appello a Poste italiane contro l’accorpamento della direzione di Nuoro a quella di Oristano arriva dal consigliere regionale Giuseppe Dessena, presente, assieme al comitato Santu Predu, al Consiglio comunale dei giorni scorsi che ha adottato una risoluzione con voto unanime. Annuncia il suo impegno a dare seguito alla battaglia.
«La riorganizzazione di Poste e l’accorpamento amministrativo delle filiali di Nuoro e Oristano sollevano una questione che va ben oltre il riassetto organizzativo di un’azienda: il rischio di un progressivo svuotamento di servizi e funzioni essenziali nei territori interni della Sardegna», dice Dessena. «La tutela dei presìdi territoriali rappresenta una priorità per il Nuorese, che da anni affronta le conseguenze dello spopolamento, dell’invecchiamento della popolazione e delle difficoltà economiche e sociali. Ogni processo di riorganizzazione va valutato non solo in termini di efficienza amministrativa, ma soprattutto per le sue ricadute concrete sulle comunità locali», dice. «Le rassicurazioni di Poste sulla continuità dei servizi non esauriscono la questione». E poi: «Desta rammarico l’assenza dei rappresentanti di Poste al Consiglio comunale».

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