«No all’accorpamento della scuola Colombo» 

«No all’accorpamento tra l'istituto comprensivo “Randaccio-Tuveri-Don Milani” e scuola Colombo, previsto dal nuovo piano di dimensionamento approvato dalla Regione». I genitori dell’istituto comprensivo di via Del Sole sono sul piede di guerra, In una lettera inviata a Regione, Comune,direzione scolastica regionale e Garante dei diritti per l'infanzia e adolescenza manifestano tutta la loro contrarietà verso il provvedimento che aggregherà l’istituto con via i plessi di Venezia e che potrebbe «minare pesantemente la possibilità di realizzare la nostra offerta formativa, rendendo molto difficile mantenere gli standard di attenzione e cura nei confronti di tutte le nostre alunne e alunni e la relazione con le famiglie, che finora ha caratterizzato l'operato del nostro istituto».

La protesta

Barbara Dettori, figlio in seconda media, è la presidente del Consiglio d’istituto della Colombo. «Noi genitori siamo molto preoccupati. Siamo un quartiere “autocontenuto” dove sorge una scuola di prossimità, un filiera dell’istruzione che segue i nostri figli dall’asilo alle medie». La scuola del Quartiere del Sole è molto ben curata, dispone di ampi spazi per i ragazzi in un contesto di verde e tranquillità. «La delibera regionale del 22 dicembre ha soppresso il nostro Istituto già formato da 2 plessi di scuola dell’infanzia, 2 plessi di scuola primaria e 1 plesso di scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 600 alunni, per accorparlo all’Istituto Comprensivo Randaccio -Tuveri Don Milani formato da 4 plessi di scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola primaria e 1 plesso di scuola secondaria, per un totale di circa 850 alunni.

Si formerà dunque un vero e proprio mostro didattico composto da più di 1300 alunni che si troveranno spaesati e disorientati». Non solo. «Con l’accorpamento perderemo la segreteria, composta da 4 impiegati, e il contatto con il dirigente che eserciterebbe in via Venezia».

Nessuna ripercussione

Una delegazione dei genitori dei ragazzi della Colombo è stata ricevuta dalla garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu. «Li capisco, erano preoccupati ma dal punto di vista della didattica non ci dovrebbero essere ripercussioni. Anzi, visto che la Colombo era guidata da una reggente con l’accorpamento è prevista la presenza di un vice preside che svolgerà le funzioni del dirigente». I docenti potrebbero cambiare? «Gli avvicendamenti ci sono sempre stati, ora qualcuno potrebbe perdere la titolarità e venire trasferiti in un altra scuola dell’istituto».

