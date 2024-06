«No all’abbattimento dei cervi» 

Nessuno tocchi il cervo: tra le soluzioni prospettate per il contenimento della popolazione di ungulati che vive nei territori di Pula, Villa San Pietro e Sarroch l’opzione della caccia selettiva non verrà neppure presa in considerazione. Nel vertice che si è tenuto ieri mattina in prefettura, al quale hanno partecipato l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi, e il sindaco di Pula Walter Cabasino, un punto è stato chiarito: il cervo, animale protetto in Sardegna, non potrà essere abbattuto. L’incontro, al quale ne seguirà un altro oggi - a cui parteciperanno anche i rappresentanti dell’Anci, di Coldiretti e di Forestas - ha però messo in evidenza la necessità di quantificare il numero di cervi e daini che popolano la costa sud occidentale dell’Isola, per comprendere meglio come intervenire. In sostanza, almeno per il momento, l’approccio al problema continua ad essere piuttosto soft: di certo - alla luce degli incidenti stradali provocati la scorsa settimana dall’attraversamento improvviso della strada di due cervi, che hanno causato la morte di un turista milanese che viaggiava sulla strada per Is Molas in sella a uno scooter, e il ferimento di una coppia di giovani che procedeva in auto sulla Sulcitana – i residenti della zona si aspettavano qualcosa di più.

L’assessora

Rosanna Laconi non nasconde la complessità del problema, e spiega che cervi e daini non possono essere equiparati: «Il cervo sardo è protetto dalla legge, la strada dell’abbattimento selettivo per controllarne il numero non è assolutamente percorribile; per il daino, invece, la situazione è diversa, visto che non appartiene a una specie protetta. Per venire a capo di questa situazione l’aspetto più importante in questo momento è sapere di quanti animali stiamo parlando, è necessario chiarire se cervi e daini si spingono in massa a valle perché il loro numero è davvero fuori controllo, o solo perché a monte non trovano cibo a sufficienza e sono quindi costretti a spostarsi. L’ultimo censimento risale al 2017, in quell’occasione era stato stimato che la popolazione di cervi e daini si aggirava intorno ai 10mila capi». Numeri - secondo i residenti che continuano a rischiare di essere travolti da cervi e daini che attraversano improvvisamente la strada, e per gli agricoltori che li vedono banchettare a decine nei loro poderi – che devono essere ritoccati al rialzo. Bisogna ricordare inoltre che i cervi e i daini di casa tra Pula e Sarroch non devono temere alcun attacco da parte di alcun predatore naturale, ecco perché la loro presenza non è affatto minacciata.

Il sindaco

«Le soluzioni più adatte per venire a capo del problema verranno individuate durante un tavolo tecnico – spiega il sindaco, Walter Cabasino - una delle strade da perseguire sicuramente è quella della cura dei boschi e del territorio montano, attraverso la selvicoltura e l’individuazione di aree da pascolo per sfamare questi animali, ma è certo che serve un approccio che consideri più modalità di intervento. Inutile girarci attorno, siamo preoccupati per il continuo aumento degli incidenti stradali provocati da cervi e daini, ogni giorno chi si mette alla guida in una delle strade del nostro territorio rischia la vita. Non vorremmo piangere altre vittime per episodi analoghi a quello in cui ha perso la vita quel povero turista».

