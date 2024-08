«No alla violenza sulle donne» 

Tacchi rossi contro la violenza sulle donne: è questo il tema, oggi attualissimo, del monumento che verrà inaugurato a Serrenti oggi. «Non volevo una ciabatta o una ballerina – commenta Alessandra Furcas, artigiana serrentese realizzatrice dell’opera – ma una scarpa con un tacco importante che si reggesse da sola, senza supporti aggiuntivi. Noi dobbiamo stare in piedi anche quando cercano di farci lo sgambetto. Le ho volute con i lati bugiardati, perché la vita delle donne non è mai perfetta e liscia, ma quasi sempre in salita».

Un’opera simbolica, ma anche di ispirazione per il coraggio delle donne. Un invito a opporsi e a denunciare, sempre.

«L'amministrazione comunale - afferma Maura Boi, vice sindaca di Serrenti - crede all’impegno contro la violenza sulle donne. Quest'opera verrà posizionata davanti al Municipio per una presa di posizione attiva: implica una condanna, è il risultato di un processo di riflessione e di analisi. Tutta la popolazione è invitata a partecipare».

Il messaggio che si vuole trasmettere è profondo: opporsi ad ogni forma di violenza attivamente e mandare un forte messaggio di libertà: «Un pochino alla volta possiamo cambiare», conclude Furcas.

