No alla violenza sulle donne, proiezioni nella sala mensa 

L’Intermare dice no alla violenza maschile contro le donne. Anche ieri, dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, sulle pareti delle palazzine adibite a uffici sono stati proiettati video e immagini con i nomi delle 105 donne uccise in Italia dal primo gennaio a oggi. Il colosso Saipem, con il suo stabilimento di via Lungomare, ha aderito all’iniziativa internazionale, che potrebbe avere un prologo nei prossimi giorni con le proiezioni allargate alla sala mensa. In Ogliastra quella promossa all’interno dell’industria di Arbatax è una delle tante manifestazioni organizzate per sensibilizzare su un fenomeno con dati allarmanti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA