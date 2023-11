No alla violenza sulle donne, gli appuntamenti nel territorio 

Fare rete per contrastare la violenza. È il titolo dell’incontro che si terrà oggi, alle 16.30, in aula consiliare a Carbonia organizzato dell’associazione Donne al traguardo (in collaborazione con il Comune e il Plus) in occasione delle celebrazioni contro la violenza sulle donne. Parteciperà anche il procuratore aggiunto della Repubblica Guido Pani. Alla stessa ora, sempre a Carbonia, si terrà una tavola rotonda alla Fabbrica del cinema (Grande miniera Serbariu), organizzata da Cgil e Filctem Cgil dal titolo “Violenza e molestie sui luighi di lavoro”. Infine, a Narcao, alle 18.30, la popolazione guidata dal primo cittadino Antonello Cani e prenderà parte a una fiaccolata simbolica per per dire no alla violenza sulle donne. (m. g. p.)

