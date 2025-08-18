«No alla violenza gratuita in spiaggia» 

Hanno catturato dei polpi, poi li hanno uccisi e fatti a pezzi davanti agli occhi inorriditi dei bagnanti presenti sulla spiaggia di Nora: dopo l’episodio di cui si sono resi protagonisti due giovani turisti nella principale zona balneare di Pula, il sindaco, Walter Cabasino, condanna ogni forma di crudeltà gratuita nei confronti degli animali.

Sui social

Le immagini hanno fatto il giro dei social e sollevato l’indignazione di tante persone, ma non sono mancati anche quelli che hanno minimizzato l’accaduto spiegando che, dopo tutto, sia piuttosto normale uccidere le prede dopo una battuta di pesca.

L’episodio si è verificato quando la spiaggia di Nora era particolarmente affollata, due giovani, che avevano appena catturato dei polpi, hanno ammazzato le prede sulla riva, non curanti della presenza di diversi bambini.

La condanna

Cabasino, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha voluto prendere le distanze dalla barbarie commessa a pochi metri dalla zona archeologica di Nora: «Condanniamo fermamente la violenza gratuita sugli animali. Quello che riportano le immagini diffuse anche sui sociali dimostra come poco rispetto ci sia nei confronti degli esseri viventi: questa mattanza è stata compiuta in pubblico, e ha leso la sensibilità delle persone presenti in spiaggia, dando inoltre un pessimo esempio alle bambini e i bambini che hanno assistito alla scena. Comportamenti simili vanno condannati, e sono in pieno contrasto con le nostre tradizioni improntate sulla tutela degli animali. Ci auguriamo che questi ragazzi prendano coscienza della gravità di ciò che hanno fatto. Chi dovesse trovarsi nuovamente testimone di comportamenti simili può contattare il Corpo forestale».

In spiaggia

Il sindaco Walter Cabasino, inoltre, precisa di non essere contro la pesca e chi la pratica, ma che sia la violenza gratuita a non essere benvenuta a Pula: «Mangio carne e pesce e non ho alcun problema con chi va, in mare quanto in montagna, a caccia di prede», precisa. «Il problema è un altro, e molti fingono di non capire: se chi ha catturato quei polpi si fosse limitato a portarseli a casa non ci sarebbe stato nessun problema, è quella violenza gratuita e inutile commessa davanti a tutti a non essere tollerabile. Spero davvero che chi sceglie il nostro mare per trascorrere in tutta tranquillità una giornata di relax, non debba più assistere a spettacoli simili».

