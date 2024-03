«No alla strage degli agnelli per Pasqua» 

“ Lassaddu bivi (lascialo vivere), è solo un cucciolo”. È lo slogan con il quale gli attivisti della Lav, in collaborazione con Anonymous for the voiceless, hanno manifestato sotto la scalinata del bastione di Saint Remy per chiedere lo stop alla macellazione degli agnelli per Pasqua.

«Trecento mila cuccioli vengono separati dalle madri e macellati ogni anno per Pasqua. Sono cuccioli fatti nascere solo per essere uccisi e finire a pezzi sui piatti», sostengono. «Un agnello su due a Pasqua proviene da allevamenti sardi, gli altri sono cuccioli non ancora svezzati, lasciati senza acqua e cibo per 30 ore e trasportati dall'est Europa con viaggi anche di 1.700 chilometri. Che belano disperati fino allo sfinimento nei camion e nei mattatoi e spesso assistono terrorizzati all'uccisione degli altri prima della propria fine a contatto col loro sangue. Sembra un copione horror ma purtroppo è la banale realtà», aggiungono.

Per i manifestanti, «conoscenza e consapevolezza dell'uomo si sono evolute e sappiamo che si può festeggiare e mangiare sano senza imprigionare, torturare ed uccidere altri esseri senzienti». Da qui l’appello:

“ Lassaddu bivi . Quest'anno mangia vegetale”.

