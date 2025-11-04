No alla stazione di pompaggio 

Sono ben sessanta le pagine di contestazione presentate al ministero dell’Ambiente e all’assessorato regionale competente, dall’ufficio tecnico del Comune di Orgosolo, contro il progetto sull’impianto di accumulo energetico fra le dighe di Olai e Cumbidanovu. Per l’opera di pompaggio idroelettrico e relative batterie di accumulo, proposta dalla società trentina Dolomiti Hydro Storage, non mancano le perplessità di popolazione e tecnici sulla fattibilità dell’impianto.

Il confronto

A fare da cornice al caso, sbarcato nella serata di ieri in Consiglio comunale, un’ampia relazione di sei capitoli fra relazioni ambientali, tecnico-scientifiche, proposte di prescrizione e misure di mitigazione. Seguite poi dalle compensazioni economiche: «Le osservazioni - fornite dai nostri tecnici ha specificato l’assessora all’ambiente Anna Salis - sono state formulate nell’esclusivo interesse della comunità orgolese, che per ragioni storiche, geografiche e ambientali, vanta un rapporto indissolubile con il proprio territorio e le risorse naturali che esso racchiude». Ad emergere l’obiettivo cardine di difendere la risorsa acqua e il paesaggio passando per la tutela della salute pubblica: «Si tratta di un progetto - si è detto nella seduta consiliare - che seppur legato alla transizione energetica, coinvolge in modo diretto un territorio di elevata fragilità ambientale e rilevanza strategica per la risorsa idrica».

Il dibattito

Nel corso dell’assemblea presieduta dal sindaco Pasquale Mereu (e con un’unica assente, la consigliera Claudia Manca) gli interventi di vari esponenti della maggioranza e dell’opposizione composta da Dionigi Deledda, Nicola Garippa, Antonio Pasquale Devaddis e Pasquale Lovicu.

Per il vicesindaco Gian Nicola Taras: «La Regione dovrebbe esprimersi su questo progetto anziché restare in silenzio, visto che le dighe e le acque sono di sua proprietà. Attendiamo di capire quali siano le intenzioni della giunta regionale per difendere il territorio». Nessun voto da parte del Consiglio, mentre dopo l’accesa discussione dei giorni scorsi sul progetto di Su Suercone, gli animi sono apparsi più distesi con la volontà unanime di difendere il patrimonio idrico. Durante la seduta svoltasi in un affollato auditorium comunale, spazio anche agli interventi dell’archeologo Enzo Meloni che ha presentato osservazioni e criticità al progetto, con la relazione dell’ingegner Elias Sagheddu responsabile dell’ufficio tecnico.Tra i cittadini, sentimenti di soddisfazione: «La risorsa idrica - hanno raccontato alcuni residenti - va difesa e tutelata e in un periodo storico dove l’acqua è spesso una rarità, questo progetto non si inserisce sulla valorizzazione del nostro territorio e non assicura ricadute al paese».

